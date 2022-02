Il mondo delle serie tv, a volte, regala dei crossover inaspettati. Non è raro che alcuni degli attori diventati celebri per aver ricoperto il ruolo di protagonista all’interno di un telefilm compaiano in altre produzioni come personaggi secondari. Di solito si tratta di apparizioni fatte all'inizio della carriera, prima del successo, o al contrario di comparsate da guest star a celebrità ottenuta. Ecco alcuni volti di protagonisti di serie tv che abbiamo visto anche in altri telefilm.

Ellen Pompeo inGrey’sAntomy e Friends

Ellen Pompeo è la dottoressa Meredith Grey, volto principale del medical drama Grey's Anatomy. Nelle 18 stagioni in onda dal 2005 il suo personaggio è sopravvissuto a incidenti aerei, sparatorie, bombe, un parto complicato e anche al Covid. La prima apparizione dell'attrice in una serie di successo, però, è precedente alla pubblicazione del telefilm che le ha regalato la notorietà. Nel 2004 la Pompeo è comparsa infatti in Friends e precisamente nell’episodio 11 della decima stagione. Il suo ruolo era quello di Missy Goldberg, un'ex compagna di college di Ross e Chandler di cui entrambi erano innamorati.

David Schwimmer in Friends e Will & Grace

Proprio Ross, o meglio il suo interprete Davis Schwimmer, ha preso parte a un'altra famosa serie TV dopo la fine di Friends. La sit-com sui sei amici di New York si è ufficialmente conclusa nel 2004 e 14 anni dopo Schwimmer è comparso sul set del reboot di Will & Grace nei panni di Noah Broader. Si tratta di un personaggio ricorrente che compare in sette episodi della decima stagione del telefilm e ha una storia d’amore, senza lieto fine, con Grace (Debra Messing).

Jorge Garcia in Lost e HIMYM

Jorge Garcia, divenuto famoso per il ruolo di Hugo "Hurley" Reyes in Lost,compare anche nel decimo episodio della stagione 6 di How I Met Your Mother. In questa puntata interpreta Blitz, un amico di Ted, Marshall e Lily che ha una "maledizione": ogni volta che si allontana capita qualcosa di epico o divertente e lui non ne è mai testimone. Nel corso dell’episodio, il personaggio interpretato da Garcia fa dei riferimenti a Lost: quando Blitz deve comporre un numero di telefono a caso per fare uno scherzo sceglie infatti 4815162342, gli stessi numeri giocati da Hugo Reyes alla lotteria nella serie sui naufraghi. E, parlando con Barney (interpretato da Neil Patrick Harris), racconta addirittura di un'isola sperduta, un chiaro rimando al telefilm che lo ha reso celebre.

Keiko Agena in Gilmore Girls e Scandal

Nella fortunata produzione statunitense GilmoreGirls (in italiano "Una Mamma per Amica") Keiko Agena è Lane Kim, la migliore amica di RoryGilmore. La ragazza è uno dei personaggi principali della serie ed è presente in tutte le stagioni e nel reboot. L'attrice di origine hawaiana è comparsa nel 2012 anche in alcuni episodi della seconda stagione di Scandal. Il suo ruolo nella produzione ABC è quello della portavoce della Casa Bianca, Britta Kagen, che perde la vita durante un attentato al Presidente Fitzgerald Grant III.

Peter Gallagher e Chris Carmack in The O.C. e Grey's Anatomy

Il trasferimento da una serie all’altra coinvolge in questo caso ben due attori. Chris Carmack e Peter Gallagher erano infatti rispettivamente Luke Ward e Sandy Cohen, protagonisti di The O.C. Il primo ha partecipato solo alle riprese della prima stagione della serie ambientata a Newport Beach, il secondo invece ha preso parte a tutte le stagioni che hanno composto il telefilm. Oggi entrambi sono entrati nel cast di Grey’sAnatomy: Chris Carmack ha iniziato a far parte dello staff del Grey Sloan Memorial Hospital in maniera fissa nel 2018 nei panni dell’ortopedico Atticus Link Lincoln. Gallagher è invece uno dei personaggi ricorrenti della diciottesima stagione: il dottor Alan Hamilton, collegato a Meredith per aver conosciuto in passato sua madre Ellis Grey.