A soli quattro giorni dall'uscita in streaming, la terza stagione della serie TV 'Stranger Things' ha fatto registrare numeri da record per Netflix: oltre 40,7 milioni di account l'avevano vista e poco più di diciotto l'avevano già completata. Cosa guardare successivamente per restare almeno un po' nel mood? Abbiamo selezionato 3 show che potrebbero essere la scelta giusta: 'Dark', 'Le terrificanti avventure di Sabrina' e 'The OA'.

Dark

Si tratta della prima serie TV tedesca prodotta e distribuita da Netflix e le prime due stagioni sono state accolte molto bene dal pubblico e dalla critica. Il tono è più serio e drammatico, rispetto a 'Stranger Things', e la vicenda è una sorta di mystery/thriller che si dipana lungo più decenni: molte cose, infatti, ruotano attorno alla possibilità di manipolare la linea temporale. Al di là delle differenze, il mistero è l'elemento che più accomuna 'Dark' alle vicende ambientate nella cittadina di Hawkins.



Se vuoi saperne di più leggi il nostro approfondimento.







Le terrificanti avventure di Sabrina

Sabrina è per metà strega e per metà mortale e, in occasione del suo sedicesimo compleanno, è costretta a scegliere di quale mondo fare parte: visto che si tratta di una persona speciale, cercherà di tenere il classico piede in due scarpe. Se ti è piaciuto il lato teen drama di 'Stranger Things', allora questo è lo show giusto: non ci sono i poteri di Undici, però c'è la magia di Sabrina e più o meno stiamo parlando, metaforicamente, della medesima cosa. Al momento sono disponibili in streaming le prime due parti, con la seconda stagione in corso di realizzazione.



Se vuoi saperne di più leggi il nostro approfondimento.







The Oa

Elementi tipici del genere di fantascienza, di quello soprannaturale e di quello fantasy si mescolano in questa peculiare serie TV, caratterizzata da un andamento narrativo ipnotico e originale: dei nostri tre consigli è quello meno vicino a 'Strange Things', ma è comunque una dritta sensata. La trama racconta di una giovane donna non vedente che scompare, poi ricompare dopo sette anni e ci vede: ciò che le è accaduto riguarda l'esistenza di altre dimensioni. Su Netflix sono disponibili due stagioni.









