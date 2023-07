Sergio Castellitto "Io, il bisbetico indomato"

di Giovanni Bogani

Un Sergio Castellitto centenario, irriconoscibile. Trasformato da cinque ore di trucco, con i capelli sottili appiccicati alla testa, la voce che a volte si riduce a un sussurro. L’amarezza e il disincanto che si fanno strada fra le rughe. È un Castellitto inedito il protagonista de Il più bel secolo della mia vita di Alessandro Bardani, presentato ieri in concorso al Giffoni film festival. Uscirà nelle sale, distribuito da Lucky Red, il 7 settembre prossimo. "Nel film mi chiamo Gustavo", dice Castellitto. "Gustavo è un verbo, al tempo imperfetto. Un verbo al passato, come il mio personaggio. Che cosa mi ha convinto a vivere questa avventura? L’entusiasmo del regista, che pure è al suo esordio al cinema, la sua determinazione nel raccontare questa storia. Poi ho scoperto che è anche un regista intelligente, che non imbriglia gli attori ma li fa sentire a loro agio, e li fa rendere al meglio".

Il personaggio che Castellitto interpreta è un centenario: un "figlio di N.N." che non ha mai saputo chi fosse sua madre. Veniamo così a sapere che in Italia c’è una legge – detta "legge dei 100 anni" – che impedisce ai figli non riconosciuti, prima del centesimo anno di età, di avere accesso alle informazioni sui propri genitori naturali. Un volontario, interpretato da Valerio Lundini, convince il vecchio "figlio di nessuno" ad andare a Roma con lui, per fare pressione sul governo affinché la legge venga cambiata.

"Nel resto d’Europa non esiste questa legge: in Inghilterra, se vuoi a 18 anni hai diritto a tutte le informazioni sui tuoi genitori naturali. In Francia, puoi far sapere a tua madre che la stai cercando, tramite il Tribunale dei minori", dice Alessandro Bardani, che già aveva portato questa storia a teatro con Giorgio Colangeli e Francesco Montanari. "Spero che il mio film possa contribuire al cambiamento della legge italiana".

Si snoda così un road-movie dolceamaro, con Lundini badante timido e Castellitto bisbetico indomabile, con momenti che ricordano Quasi amici, il cultmovie francese con Omar Sy. Il "badante", in realtà volontario dell’Associazione figli adottivi e genitori naturali, è Valerio Lundini. "Potevamo fare il film quando Castellitto avrebbe compiuto davvero cento anni, ma Sergio aveva fretta, così lo abbiamo girato adesso", scherza Valerio, 37 anni,o comico di culto grazie alla sua trasmissione su Raidue Una pezza di Lundini. "Per me – prosegue – è stato il primo vero film, la prima volta che ho fatto sul serio. Com’è andata? È sempre meglio lavorare con uno più bravo di te: cosa che a Castellitto non è toccata… Timore reverenziale? Durante le riprese ho visto sempre Sergio coperto da un trucco folle, e quindi mi convincevo di avere accanto davvero un centenario... Comunque tenevo a mente che, prima di arrivare sul set, Sergio era stato cinque ore al trucco. Meglio non infastidirlo…".

Ad aprire e chiudere il film una canzone inedita di Brunori Sas. "Avere vent’anni o cento non cambia poi mica tanto se non riesci a vivere la vita com’è…": sono i primi versi della canzone. "Sono partito dall’incipit, come faccio sempre quando compongo le canzoni", dice Brunori. "Avevo letto la sceneggiatura, ho visto le prime scene del film, e poi la canzone è nata quasi da sola. Come mi sento, a questo punto della mia vita? Sono padre di una bimba di due anni, non c’è felicità più grande".