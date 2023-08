Serena Williams mamma bis: è nata Adira River

Dopo quasi un anno dalla sua ultima partita e dal ritiro dall’agonismo, Serena Williams è diventata madre della sua seconda figlia. La famosa tennista americana ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae con il marito, Alexis Ohanian e con la piccola appena nata, di cui è stato rivelato il nome: Adira River. Con loro c’era anche la sorella maggiore della bebé, Olympia, venuta al mondo nel 2017.

Gli annunci

La tennista aveva svelato la gravidanza al Met Gala di maggio. Circa un mese fa, poi, la coppia aveva diffuso su YouTube il video del baby shower, la festa che si usa nei Paesi anglosassoni per celebrare l’arrivo della cicogna. Nel video online sono stati mostrati i momenti principali del party, culminato con il gran finale della scritta proiettata in cielo attraverso un drone che annunciava «it's a girl».

Le parole del marito

Anche il marito di Serena William, co-fondatore di Reddit, piattaforma di social media e comunità digitali, ha utilizzato i social per esprimere la sua gioia e la sua gratitudine, per l’arrivo della neonata, che sta bene, e perché anche la moglie è sana e felice. Ohanian ha ringraziato la consorte per averle dato per la seconda volta un dono del valore inestimabile e ha lodato pubblicamente i medici che si sono presi cura di Serena e di Adira River. Un momento molto emozionante è stato quando le due sorelline si sono conosciute. Il messaggio dell’imprenditore e manager si è concluso con un versetto biblico che riflette l'amore e il benessere.

La scelta del nome

Il nome Adira, che è stato scelto da Serena Williams e Alexis Ohanian per la secondogenita, avrebbe radici ebraiche e ricondurrebbe a significati come ‘forte, nobile, maestoso e potente’. Di sicuro sono caratteristiche che il pubblico ha imparato a riconoscere nella personalità di una campionessa come Serena, nota per la sua determinazione, per la sua grinta e per la voglia di vincere. E la mela non cade mai troppo lontano dall’albero…

La storia d’amore

Serena Williams e Alexis Ohanian hanno iniziato a frequentarsi nel 2015 e si sono sposati nel novembre 2017, due mesi dopo la nascita della primogenita Olympia. Nell’intervista di copertina, a lei dedicata, su ‘Vanity Fair’ nel giugno 2017 la Williams ha raccontato di aver incontrato Alexis per caso all'Hotel Cavalieri a Roma. Si stavano tenendo gli Internazionali di Tennis in Italia. Lei stava cenando al tavolo con alcuni amici e lui si è seduto da solo in un tavolo vicino, nonostante ci fossero molti altri posti disponibili. Gli amici di Serena per farlo spostare hanno detto che c’era un topo, ma l’uomo è rimasto seduto lì. A quel punto la William lo ha invitato a sedersi con lei e la sua compagnia e i due hanno iniziato a familiarizzare. Ai successivi Open di Francia, Ohanian è andato a sorpresa a vedere Serena giocare. I due si sono innamorati parlando e girando per ore per Parigi. A dicembre 2016 Alexis ha portato la fidanzata all’Hotel Cavalieri di Roma, dove tutto per loro ha avuto inizio. L’imprenditore ha fatto preparare un tavolo romantico per due persone, ha fatto ricoprire il bordo della piscina di rose e… ha fatto la proposta!