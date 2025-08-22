Serena Williams testimonial di un farmaco dimagrante (ha perso 14 chili): “Non mi importa più cosa dicono del mio corpo”

Per 23 volte vincitrice del Grand Slam, la tennista 43enne Serena Williams è diventata testimonial del farmaco dimagrante GLP-1. La sportiva, che per anni è stata bersaglio di commenti sulle forme del suo corpo, ha rotto il silenzio: “Non mi importa più cosa dicono... ma importa la trasparenza”.

Dal body-shaming al ruolo di ambasciatrice di un farmaco dimagrante, il passo segna una svolta significativa. In un’intervista rivelatrice, pubblicata il 21 agosto su Vogue, la ex campionessa ha spiegato le sue motivazioni, tra la difficoltà nel perdere peso dopo la maternità e il desiderio di raccontare i cambiamenti del corpo con onestà.

Un nuovo ruolo: testimonial GLP-1 per Ro

Serena Williams ha avviato una partnership con Ro, società di tele-sanità che si occupa anche della prescrizione di farmaci dimagranti GLP-1 come Zepbound. Nel nuovo ruolo di ambassador, racconta la propria esperienza attraverso una campagna fatta di interviste e contenuti video.

La tennista ha spiegato di aver iniziato a usare Zepbound all’inizio del 2024, ottenendo una perdita di circa 14 chili (31 libbre) dopo le gravidanze e un evidente miglioramento nella definizione muscolare.

Serena Williams incinta sul campo di allenamento

Che cosa sono i farmaci GLP-1?

I GLP-1 (Glucagon-like Peptide-1) sono una classe di farmaci sviluppata inizialmente per il trattamento del diabete di tipo 2 e oggi utilizzata anche per la perdita di peso. Agiscono a livello cerebrale aumentando la sensazione di sazietà, rallentano lo svuotamento gastrico e contribuiscono a ridurre l’appetito. Tra i marchi più noti figurano Ozempic, Wegovy e Mounjaro, diventati simbolo della nuova generazione di terapie dimagranti.

Il loro impiego ha suscitato grande attenzione anche per gli effetti collaterali: i più comuni sono nausea, vomito e disturbi gastrointestinali, soprattutto nelle prime fasi del trattamento. Alcuni studi hanno segnalato anche possibili rischi più seri, come pancreatite o problemi alla tiroide, sebbene la comunità scientifica stia continuando a monitorare. Efficacia da un lato e cautela medica dall’altro contribuiscono a rendere il dibattito sui GLP-1 così acceso.

Serena Williams a Parigi

Body-shaming e maternità

Nell’intervista a Vogue Serena ha raccontato di aver subito giudizi per il suo corpo fin da quando era adolescente. Anche da atleta al top, le pressioni sull’aspetto fisico non sono cessate.

E ora? “Non mi interessa più quello che la gente dice del mio corpo. Ma ciò che per me è importante è la trasparenza” ha spiegato lei in sede di intervista. Dopo la nascita delle sue figlie – Olympia nel 2017 e Adira nel 2023 – ha faticato a rientrare nel suo peso “ottimale” nonostante allenamenti intensi e dieta sana. Dimagrire non ha a che fare solo con una scelta estetica, ma è legata alla salute, all’energia e al benessere articolare.

Serena Williams in campo

Il marito, Alexis Ohanian: un legame d’affari

Il marito di Serena, Alexis Ohanian – co‑fondatore di Reddit – è anche investitore e membro del board di Ro. Conflitto di interessi? Le domande sorgono inevitabili, tuttavia Serena affronta dichiara di aver scelto il farmaco dopo molte ricerche e consulti medici.

“Non dico queste cose alla leggera, ed è proprio per questo che è così importante avere una conversazione onesta su questo tema” ha spiegato: “Sono la mamma di due bambine e ho voluto essere molto sincera riguardo a quello che sto facendo, così che loro possano esserlo sempre con me e avere una relazione aperta”.

Oggi Serena Williams dice di sentirsi meglio. Più “come la vecchia me stessa”, dice. «Mi impegnavo davvero. Penso che sia un problema in cui molte altre donne possono riconoscersi: sei in palestra, mangi sano, ma non riesci ad arrivare al livello che vorresti o di cui hai bisogno. Mi sento più leggera mentalmente, mi sento più sexy, mi sento più sicura di me”.

La reazione e il dibattito pubblico

La campagna di Serena ha avuto un impatto forte. Da un lato molti applaudono la sua trasparenza e il fatto che una superstar affronti il tema della medicina dimagrante pubblicamente. Dall’altro, non mancano le critiche: si tratta pur sempre di una pubblicità e dell’uso di un farmaco che potrebbe comportare effetti collaterali.

Non solo. C’è un fattore in più, di cui forse si dovrebbe tener conto, e non tanto sulla bilancia quanto come consapevolezza interiore, personale e sociale. Perché a 40, 50, 60 anni dovremmo sentirci in dovere di essere come “le nostre vecchie noi stesse”? Figli, menopausa, trasformazioni ormonali e cambiamenti di vita fanno parte di un’evoluzione naturale, di corpi che non rimangono mai identici a se stessi.

Ogni giorno ci trasformiamo, e il nostro corpo lo fa con noi. Forse il punto è proprio questo: capire se la vera sfida stia nel dimagrire o nel cambiare sguardo, imparando a distinguere tra il sentirsi bene e il vedersi bene, tra il benessere reale e l’immagine che restituiamo agli altri. È su questo confine, fragile e potente, che si gioca il dibattito più urgente.