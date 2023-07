Sere d'Estate alla Reggia 2023: date e programma della rassegna di Venaria

Tra gli innumerevoli appuntamenti di questa rovente estate 2023 vale senza dubbio la pena recuperare le sere d’estate alla Reggia di Venaria, una serie di eventi e serate speciali in programma nei prossimi giorni nella celebre location (a dir poco spettacolare alle porte di Torino), che già in tempi non sospetti ha ospitato il blue carpet dell’Eurovision Song Contest 2022. L’ex residenza sabauda accoglierà dunque una serie di eventi davvero da non perdere, vediamo insieme qual è il programma più nel dettaglio e come partecipare.

Il programma: tutto quello che c’è da da sapere

Il periodo da segnare a calendario è quello compreso tra il 21 luglio e il 12 agosto: nel giro di poco meno di un mese sarà dunque possibile godere delle meraviglia della struttura con aperture prolungate fino alle ore 23 di ogni venerdì e sabato. Sarà insomma un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati per ammirare in orario serale il piano Nobile della Reggia di Venaria, ma anche per visitare la mostra ‘All’ombra di Leonardo’ e per passeggiare tra i meravigliosi giardini del palazzo reale. Verrà inoltre lasciato ampio spazio anche alla musica e alla danza contemporanea con una serie di spettacoli organizzati in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo. L’edizione 2023 delle sere di Venaria, in modo particolare, sarà dedicata al tema del cibo, con diversi show a tema.

Tutti gli spettacoli in programma si svolgeranno nel Parco Basso fino al tramonto, mentre successivamente sarà possibile godersi un gustoso aperitivo a tema all’interno del suggestivo Patio dei Giardini e nella Cascina Medici del Vascello. A partire dalle ore 20, inoltre, gli ospiti della reggia potranno assistere a spettacoli di circo e danza delle compagnie Zerogrammi, Egri Bianco Danza, Il Balletto Teatro di Torino e IlTrioCirc accanto alla Fontana dell'Ercole o al Patio dei Giardini.

Ogni sera, infine, a partire dalle 22:30, sarà possibile ammirare gli spettacolari giochi d’acqua luminosi all’interno del Teatro d’acqua della Fontana del Cervo, il modo migliore per chiudere una serata già di per sé ricca di emozioni e affascinanti suggestioni immersi nelle bellezze architettoniche e nella natura.

Come partecipare alle sere d’estate 2023 e come visitare la reggia

Il programma completo per ogni singola serata è disponibile sul sito ufficiale della Reggia di Venaria Reale, all’interno del quale sarà inoltre possibile acquistare anche i biglietti d’entrata, al prezzo intero di 20 euro per adulto (ridotto a 10 euro per gli studenti universitari e per i ragazzi sotto i 21 anni).

Per quanto riguarda gli eventi delle sere d’estate in modo particolare il biglietto standard comprende la visita al Piano Nobile, ai Giardini e alle mostre in corso: il biglietto “Giardini serale” invece assicura l'accesso ai soli Giardini. Il biglietto standard viene venduto al prezzo di 15 euro, mentre quello per i soli giardini costa 6 euro.

Tutti i biglietti acquistati sul sito della Reggia di Venaria saranno validi il venerdì e il sabato dal 21 luglio al 12 agosto, dalle ore 18.30 alle 23.