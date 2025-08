Serate ’sotto le stelle’. L’estate e il fascino del cinema all’aperto

Lombardia non è solo sinonimo di concerti, ma anche di grande cinema sotto le stelle. Da Milano a Varese, passando per Pavia, Brescia, Bergamo, Crema e Cremona, il grande schermo si sposta all’aperto per regalare serate di cultura, emozione e condivisione. Tra prime visioni, pellicole premiate e titoli d’autore, le rassegne estive offrono un calendario fitto di appuntamenti, in location suggestive come cortili storici, parchi cittadini e chiostri d’arte. Dal 1° agosto fino ai primi giorni di settembre, ecco cosa vedere e dove andare. Iniziamo dunque un nostro viaggio tra alcune delle tantissime proposte.

A Milano, la programmazione di AriAnteo prosegue nei luoghi simbolo dell’estate culturale cittadina: CityLife, Palazzo Reale, Fabbrica del Vapore e il Chiostro dell’Incoronata ospitano serate con titoli d’autore e grandi successi internazionali. Un ricco programma di proiezioni per il mese di agosto, con una selezione di film che spaziano tra novità, titoli d’autore e opere premiate nei festival internazionali. Al Chiostro dell’Incoronata ad esempio lunedì 4 c’è ’Anora’, seguito da ’La storia di Souleymane’, in programma martedì 5. Mercoledì 6 sarà la volta di ’Nonostante’, mentre giovedì 7 verrà proiettato ’L’orchestra stonata’. Sabato 9 doppia proiezione: ’Giurato numero 2’ e ’Diamanti’. Il giorno successivo, domenica 10, si potrà scegliere tra ’Grand Tour’ e ’La solitudine dei non amati’ della regista norvegese Ingolfsdottir.

A Pavia, il cortile del Museo Kosmos si trasforma in sala cinematografica a cielo aperto con la rassegna ’Cinema sotto le stelle’. Il 1° agosto va in scena ’Diamanti’ di Ozpetek; seguito il 3 agosto da ’Tre amiche’ con la regia di Emmanuel Mouret.

Anche Varese prosegue con la rassegna ’Esterno Notte’, ospitata nei suggestivi Giardini Estensi. il 2 con ’100 litri di birra’ di Nikki. Il 3 è la volta di ’Io sono ancora qui’. Venerdì 8 è dedicato ai più piccoli con la proiezione di ’Kung Fu Panda 4’.

Per i prossimi giorni ecco le programmazioni in altre città: a Bergamo, all’Arena Santa Lucia (inizio 21.15), stasera e domani ’Follemente’, domenica 3 ’Il maestro che promise il mare’, lunedì 4 ’Hard Truths - Scomode verità’ (con sottotitoli), martedì 5 ’Leggere Lolita a Teheran’, il 6 ’Diamanti’, il 7 ’Nonostante’, l’8 ’Dragon Trainer’, sabato 9 ’Vermiglio’ e domenica 10 ’Il maestro e Margherita’

A Cremona, all’Arena Giardino, (inizio ore 21.30), questa sera, ’Freud l’ultima analisi’, domani ’Tutto l’amore che serve’, domenica 3 ’La trama fenicia’, lunedì 4 ’L’amico fedele’, martedì 5 ’The end’ - prima visione, mercoledì 6 ’La domenica muoiono più persone’ - prima visione, giovedì 7 ’Amichemai’, venerdì 8 ’Conclave’, sabato 9 ’Le assaggiatrici’, domenica 10 ’Napoli - New York.

A Crema, alla CremArena, martedì 5 ’La stanza accanto’ (ore 21.45), martedì 12 (ore 21.45) ’Napoli - New York’, martedì 19 (ore 21) ’Vermiglio’, martedì 26 (ore 21) ’Flow - Un mondo da salvare’.

Infine a Brescia, al Viridarium - Parco delle sculture, (inizio 21.15), stasera ’The Brutalist’, domani ’Fuori’, domenica 3 ’A Real Pain’, lunedì 4 ’Diva futura’, martedì 5 ’4 mosche di velluto grigio’, mercoledì 6, ’L’uomo nel bosco’ giovedì 7 ’Joker: folie à deux’, venerdì 8 ’L’abbaglio’, sabato 9 ’Diamanti’, domenica 10 ’Mission: Impossible – The Final Reckoning’.