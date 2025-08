Serate ’sotto le stelle’. L’estate e il fascino del cinema all’aperto

Città che vai, cinema che trovi. E, negli ultimi anni, sembra essere tornata la passione per gli spettacoli all’aperto. La programmazione è iniziata in molti casi a giugno e, in qualche città, si è esaurita nei giorni scorsi. Ma le proposte restano tante.

In Toscana, partendo da Firenze, la Manifattura Tabacchi propone, fino al 30 agosto, un ricco ’menu’ a cura della Fondazione Stensen. Ma si possono vedere le migliori pellicole di stagione anche nella spettacolare terrazza di Villa Bardini, fino al 24 agosto. Grazie a Fondazione CR Firenze, qui si rinnova anche il giovedì in famiglia, con proiezioni gratuite di film d’animazione.

Fra le altre proposte, il cinema estivo ’Esterno Notte’ al Poggetto, con film sotto le stelle il martedì e la domenica, il ’Cinema nel chiostro’ dell’ex convento di Sant’Orsola (fino al 7 settembre) e l’arena estiva Chiardiluna (via Monte Oliveto, fino a metà settembre). Per ’Un’estate Entre Dos Mundos’ – rassegna estiva del Festival del Cinema iberoamericano – a Firenze, al Museo Sant’Orsola (21.30) prossimo appuntamento è per il 14 con ’Reas’, film di Lola Arias che fonde cinema, teatro e musica per dare voce a donne cis e transgender ex detenute del carcere di Ezeiza (Buenos Aires). Dal 5 al 9 agosto, al Conventino, la rassegna Nuovo Cinema Universale. In provincia, deve ancora iniziare la programmazione al Teatro Romano di Fiesole, dal 7 al 23 nell’ambito dell’Estate Fiesolana, a cura della Fondazione Stensen. In programma grandi classici, riproposizioni del meglio della stagione, un omaggio al Premio Fiesole 2024 e documentari.

A Montespertoli (fino al 10 agosto), l’arena estiva organizzata dalla Casa del Popolo Salvador Allende; a Scandicci (fino al 5 agosto) nel parco dell’Acciaiolo; a Sesto Fiorentino (fino a settembre) al Cinema Grotta; a Pontassieve (ogni martedì fino al 26 agosto) il ’Cinema sotto le stelle’ in diverse location del territorio.

A Prato, il Castello dell’Imperatore ospita fino al 7 settembre la rassegna ’Cinema al Castello’, curata dal Cinema Terminale. In provincia di Siena, a San Gimignano, ecco ’Cinema in Rocca’, proprio nella Rocca di Montestaffoli; ma non mancano le formule itineranti, come il ’Cinema d’estate’ promosso (fino al 31 agosto) dall’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, ovvero Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda. A Lucca, fino al 7 settembre c’è Estatecinema, ospitata nell’arena della Cavallerizza in piazzale San Donato.

In Versilia, ecco Bicinema, fino a sabato 31 agosto, nel parco Bussoladomani a Lido di Camaiore. Cinema serale anche al Parco della Repubblica a Cinquale a Montignoso (MS).

In provincia di Pisa, a Pontedera, la rassegna Cinema Sotto le Stelle, che fino al 31 agosto animerà ogni sera piazza del Mercato. Tante le proiezioni all’aperto anche a Livorno, alle arene Fabbricotti, Ardenza (fino al 25 agosto) e La Meta.

In Liguria, a La Spezia, è attiva l’arena estiva al Porto Mirabello, a cura del Film Club Pietro Germi, in collaborazione con Fondazione Carispezia e D-Marine Italy Porto Mirabello. A Sarzana, ecco il Cinema Italia, in piazza Niccolò V, davanti alla sala. A Lerici c’è all’Arena Astoria l’Arena Sotto le Stelle fino al 31 agosto.