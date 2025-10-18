Serata a tema. Quei brindisi alla tradizione sotto le Due Torri

Tra i tanti appuntamenti che animano “Essere Vignaioli. Storie di vigne e di vini” – l’evento diffuso di FIVI che coinvolgerà i suoi Punti di Affezione (ristoranti, enoteche e osterie) in tutta Italia – spicca quello che si svolgerà a Bologna mercoledì 22 ottobre, realizzato in collaborazione con AMO (Associazione Mescitori Organizzati) e con il supporto di Ascom e del Comune di Bologna. Sette locali della città inviteranno dietro il bancone altrettanti Vignaioli Indipendenti del territorio, per dare vita a una speciale serata a tema che vedrà protagonisti gli abbinamenti tra i vini locali e le ricette della più tipica gastronomia bolognese.

Sarà, quindi, un’occasione imperdibile non solo per degustare e conoscere meglio vini di Vignaioli Indipendenti, emblema di territorialità, tradizione, qualità e artigianalità, raccontati dai produttori, ma anche per scoprire la neonata De.Co, la Denominazione Comunale sugli abbinamenti tra cibo e vino, volta a tutelare la più autentica tradizione enogastronomica locale, a dare maggiore visibilità ai vini dei Colli bolognesi e imolesi, ancora troppo poco conosciuti e apprezzati, e a rafforzare il legame tra cultura gastronomica e tradizione vinicola.