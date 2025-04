Serale di Amici 2025, le anticipazione della quinta puntata: doppia eliminazione, liti furibonde e una sfida epica

Il Serale di Amici 2025, il talent show di Canale 5 condotto dalla sempre carismatica Maria De Filippi, si prepara a regalare una nuova serata di emozioni, tensioni e colpi di scena con la quinta puntata, registrata giovedì 17 aprile 2025 e in onda sabato 19 aprile. Questa registrazione si è rivelata una delle più intense dell’edizione, con una doppia eliminazione che ha spezzato cuori, litigi accesi tra professori e giudici, una “minaccia” scherzosa di Maria De Filippi e un guanto di sfida che promette scintille.

Doppia eliminazione choc: Francesca Bosco e un secondo addio misterioso

La notizia che ha scosso i fan è la doppia eliminazione, un ritorno alla formula iniziale del Serale che ha alzato la posta in gioco. La prima a lasciare la scuola è stata Francesca Bosco, ballerina della squadra Pettinelli-Lettieri, eliminata dopo un ballottaggio finale nella prima manche. Francesca, apprezzata per la sua eleganza e tenacia, ha ricevuto due proposte professionali importanti: una dalla Budapest Dance e un tour di 8 date in Sicilia. La sua uscita è stata accompagnata da un momento toccante con Jacopo Sol, che fuori dallo studio le ha detto: “Senza di te non sarebbe stato lo stesso percorso, sei speciale”. Le lacrime di Francesca e il calore del pubblico hanno reso l’addio uno dei momenti più commoventi della serata.

Il secondo eliminato è emerso da un ballottaggio tra Senza Cri (Cristiana Carella) e TrigNO (Pietro Bagnadentro), ma le anticipazioni non svelano ancora il nome, lasciando i fan in suspense fino alla messa in onda. A rischio potrebbe essere TrigNO, avendo mostrato un calo di performance nelle ultime settimane. La tensione è palpabile, con i fan che temono per il destino di entrambi i cantanti, considerati tra i più amati di questa edizione.

Litigi esplosivi: Malgioglio contro Celentano, Pettinelli sotto fuoco

La quinta registrazione è stata un vero campo di battaglia, con scontri tra professori e giudici che hanno monopolizzato l’attenzione. Il momento clou è stato il litigio tra Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano, scatenato da un guanto di sfida sulla “sensualità” tra Chiara Bacci e Francesca Bosco. Malgioglio, rifiutandosi di scegliere un vincitore, ha fatto annullare la prova, provocando la furia di Celentano, che ha dichiarato: “Lo charme è oggettivo, non soggettivo”. La maestra ha poi accusato Malgioglio di “non fare il suo lavoro”, spingendo Maria De Filippi a intervenire con una battuta iconica: “Allora ti licenzio!”. Sebbene scherzosa, la “minaccia” ha fatto ridere il pubblico e ha aggiunto pepe alla discussione.

Non è stata l’unica scintilla. Anna Pettinelli è finita al centro delle critiche per il guanto di sfida proposto a Jacopo Sol, cantante della squadra Zerbi-Celentano, contro il suo pupillo Nicolò Filippucci. In una lettera letta durante il daytime, Pettinelli ha attaccato Jacopo: “Ogni volta che ti esibisci, lo studio sembra enorme perché non lo riempi. Sei scarico, senza energia. Nicolò lascia il segno, tu no”. La sfida, incentrata sulla potenza vocale e un brano di Michael Jackson, ha acceso un confronto infuocato tra Pettinelli e Rudy Zerbi, con quest’ultimo che ha difeso Jacopo, definendo la lettera “un colpo basso”. Malgioglio ha rincarato la dose, criticando Pettinelli per aver assegnato pezzi “noiosi” al duo Nicolò-TrigNO, trovandoli “poco convincenti”.

Il guanto di sfida Nicolò vs Jacopo: una battaglia epica

Uno dei momenti più attesi della serata è stato il guanto di sfida tra Nicolò Filippucci e Jacopo Sol, simbolo di una rivalità artistica profonda. Nicolò, forte delle sue performance energiche, ha cantato Salvami, mentre Jacopo ha risposto con una prova che ha convinto la giuria, vincendo il confronto. Tuttavia, Amadeus ha commentato che Nicolò “in italiano è meno sul pezzo rispetto a quando canta in inglese”, un’osservazione che ha visibilmente scosso il cantante, tanto da farlo piangere durante una pausa, consolato da Pettinelli.

La sfida non è stata solo tecnica, ma anche emotiva. La lettera di Pettinelli ha creato tensioni, con i fan divisi: su X, alcuni hanno accusato la professoressa di “giocare sporco”, mentre altri hanno lodato Nicolò per la sua grinta. Jacopo, invece, ha ricevuto elogi per la sua crescita, ma il commento di Amadeus ha riacceso i dubbi sulla sua versatilità.

Momenti di crisi e performance memorabili

La competizione ha messo a dura prova i concorrenti, con momenti di grande emozione. Senza Cri ha vissuto una crisi dopo le critiche di Malgioglio, che ha definito le sue performance “non all’altezza”. La cantante, finita al ballottaggio con TrigNO, ha cantato Camera buia con intensità, ma la sua permanenza è a rischio. Alessia Pecchia, ballerina della squadra Zerbi-Celentano, ha avuto un crollo emotivo durante un’esibizione con Francesca, forse per la pressione o il legame con la compagna eliminata.

Tra le performance, spicca quella di Daniele Doria, che ha vinto un guanto di sfida hip-hop commerciale contro Francesco Fasano, nonostante una discussione tra Emanuel Lo e Celentano sul valore della coreografia. Daniele, nonostante un imprevisto (la perdita di una scarpa in un’altra prova), ha ricevuto i complimenti di Celentano per la sua professionalità. Anche Antonia Nocca ha brillato, vincendo contro Nicolò e TrigNO in un duetto con Jacopo Sol.

Gossip e dinamiche in casetta: scintille e sospetti

Il dietro le quinte di Amici è sempre un calderone di gossip, e questa registrazione non fa eccezione. In casetta sono emerse tensioni tra Senza Cri e Antonia Nocca, entrambe cantanti della squadra Cuccarini-Lo, con i fan che ipotizzano una rivalità alimentata dalla competizione. Un altro pettegolezzo riguarda TrigNO e Chiara Bacci: durante la registrazione, TrigNO era visibilmente agitato, e Chiara gli ha gridato da lontano di “stare calmo”, un gesto che alcuni hanno interpretato come un segno di complicità, mentre altri parlano di un diverbio. TrigNO, inoltre, ha sorpreso tutti dichiarando in studio: “Non merito la finale”, una frase che ha fatto infuriare Chiara, che lo ha apostrofato come “paracu*o”.

Il rapporto tra Jacopo Sol e Francesca Bosco è stato un altro tema caldo. Dopo il loro commovente saluto, i fan hanno iniziato a speculare su una possibile simpatia, anche se non ci sono conferme ufficiali. Intanto, Alessia Pecchia è stata acclamata dal pubblico con cori di “Alessia vinci per Luk3”, un riferimento all’ex concorrente eliminato, a cui Alessia ha risposto con un entusiasta “Sì”.

Ospiti e momenti leggeri: Anna Pettinelli “sparata” da un cannone

Nonostante la tensione, la serata ha avuto momenti di leggerezza. Il guanto di sfida tra professori, vinto ancora da Anna Pettinelli, è stato esilarante: Pettinelli ha inscenato una performance in cui è stata “sparata” da un cannone, mentre Rudy Zerbi e Giulia Pauselli hanno deluso con un numero ispirato a un musical, con Zerbi fuori tempo. Anche gli ospiti hanno contribuito a ravvivare l’atmosfera. Sebbene i nomi non siano stati confermati, sembrerebbe certa la presenza di Giordana Angi, ex concorrente di Amici, come ospite musicale, mentre i comici potrebbero includere i PanPers o Barbara Foria, seguendo la tradizione delle puntate precedenti.

La struttura della puntata: manches e strategie

La quinta puntata si è articolata in tre manches, come di consueto, con le squadre Zerbi-Celentano, Cuccarini-Lo e Pettinelli-Lettieri che si sono sfidate per evitare il ballottaggio.

Prima manche : Zerbi-Celentano contro Pettinelli-Lettieri. Alessia Pecchia ha vinto contro Nicolò e TrigNO, ma il guanto Chiara-Francesca è stato annullato. Francesca è finita al ballottaggio ed eliminata.

: Zerbi-Celentano contro Pettinelli-Lettieri. Alessia Pecchia ha vinto contro Nicolò e TrigNO, ma il guanto Chiara-Francesca è stato annullato. Francesca è finita al ballottaggio ed eliminata. Seconda manche : Zerbi-Celentano contro Pettinelli-Lettieri. Jacopo Sol ha battuto Nicolò, ma TrigNO è finito al ballottaggio dopo una sconfitta contro Antonia.

: Zerbi-Celentano contro Pettinelli-Lettieri. Jacopo Sol ha battuto Nicolò, ma TrigNO è finito al ballottaggio dopo una sconfitta contro Antonia. Terza manche: Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Lo. Daniele ha vinto il guanto hip-hop contro Francesco, e Alessia ha superato Senza Cri, che è finita a rischio eliminazione.

La squadra Zerbi-Celentano ha dominato, vincendo due manches, mentre il “boccino d’oro” ha avuto un ruolo cruciale nel determinare i ballottaggi.

Il contesto del Serale 2025: una gara sempre più serrata

Il Serale, iniziato il 22 marzo, ha già visto uscire concorrenti come Asia De Figlio, Vybes, Raffaella Mitaritonna, Luk3, Chiamamifaro, e Dandy Cipriano (per infortunio). Con 10 allievi rimasti prima della quinta puntata, la doppia eliminazione ridurrà il gruppo a 8, rendendo la corsa alla finale del 18 maggio ancora più agguerrita. I giudici Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario continuano a essere protagonisti, con Malgioglio che alterna critiche pungenti a momenti di simpatia, come quando ha preso in giro Zerbi per il suo numero fallimentare.

La direzione artistica di Stéphane Jarny garantisce coreografie spettacolari, mentre Maria De Filippi gestisce con maestria le dinamiche tra professori e concorrenti, come dimostrato dalla sua battuta a Malgioglio. I fan, però, iniziano a dividersi: alcuni apprezzano il mix di talento e drama, mentre altri, su X, chiedono più spazio alle esibizioni rispetto alle polemiche.

Reazioni dei fan e impatto social

La registrazione ha scatenato un’ondata di reazioni su X, dove #Amici24 è trending topic. I fan di Francesca hanno espresso delusione (“Era una delle migliori, non meritava di uscire”), mentre il litigio Malgioglio-Celentano ha generato meme e commenti come “Maria che minaccia di licenziare Cristiano è la regina!”. La sfida Nicolò-Jacopo ha diviso il pubblico, con alcuni che lodano la vittoria di Jacopo (“Finalmente ha dimostrato di avere grinta!”) e altri che difendono Nicolò (“Amadeus ingiusto, è un talento unico”). L’incertezza su Senza Cri e TrigNO tiene alta la suspense, con hashtag come #SalvateSenzaCri e #TrigNONo che dominano le discussioni.

In generale il pubblico sembra apprezzare la capacità di Maria di bilanciare tensione e ironia, ma c’è chi critica la gestione dei guanti di sfida, ritenuti “sbilanciati” a favore di alcune squadre. Intanto, i pronostici per la finale vedono in pole Antonia Nocca, Alessia Pecchia e Jacopo Sol, ma la strada è ancora lunga.

Cosa aspettarsi dalla messa in onda

La quinta puntata, che sarà in onda il 19 aprile alle 21:30 su Canale 5, sarà un concentrato di emozioni. L’eliminazione di Francesca, il destino di Senza Cri e TrigNO, il litigio Malgioglio-Celentano e la sfida Nicolò-Jacopo saranno i momenti clou, con gli ospiti e il guanto dei professori a regalare leggerezza. La tensione per la semifinale, ormai vicina, renderà ogni esibizione cruciale. Per chi non vuole aspettare, Mediaset Infinity offre lo streaming, mentre i daytime su Canale 5 svelano retroscena e dinamiche in casetta.

Amici 2025 si conferma un fenomeno televisivo, capace di mescolare talento, drama e sorprese. Con due eliminazioni e polemiche che promettono di fare discutere, questa puntata è imperdibile per i fan e non solo.