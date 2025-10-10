’Senzaspine’ ’Tosca’ e il potere suggestivo della pittura

Inizia la stagione 2025 - 2026 dell’Orchestra Senzaspine. Per l’esordio, la formazione diretta dal Maestro Tommaso Ussardi ha scelto uno dei classici senza tempo della musica lirica, la ’Tosca’ di Giacomo Puccini. Si tratta di una messa in scena che, come sempre con Senzaspine, unisce il rigore filologico e la qualità interpretativa con il desiderio di rivolgersi a un pubblico più ampio di quello che abitualmente segue il repertorio colto.

Obiettivi dell’Orchestra sono il superamento delle disabilità, specie visive, grazie alla collaborazione con l’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza per non vedenti e un’attenzione rivolta ai più giovani che affollano le loro rappresentazioni e che, grazie all’Orchestra, si sono avvicinati ai capolavori della sinfonica e della lirica. Come questa ’Tosca’, appunto, affidata alla regia di Salvatore Sito, che ha scelto di restituire il melodramma in tre atti di Puccini raccontandolo attraverso il potere suggestivo della pittura, scegliendo quadri, non legati al tempo nel quale si svolge la storia, che possano rappresentare l’intreccio di passioni alla base del lavoro.

Da Klimt a Munch, da Van Gogh a Magritte, sarà un’esplosione di colori. 15 ottobre Teatro Consorziale, Budrio, 17 e 19 Teatro Duse, Bologna, 22 Teatro Stignani, Imola.

