Senza violenza. Ogni posizione ha legittimità

Il tema scelto per questa terza edizione di “Ne parliamo in Sapienza”, che inizia oggi, è molto importante sia a livello teoretico che dal punto di vista delle implicazioni pratiche, in particolare in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo. Il messaggio è che alle armi e al confronto violento deve sostituirsi la ricerca di quella porzione di verità e legittimità, grande o piccola che sia, che risiede in ogni posizione. Un tema fecondo da lanciare e veicolare alla cittadinanza, ai giovani e a tutta la società.

La storia del pensiero dimostra che via migliore per cercare di avvicinarsi alla verità è proprio il dialogo, il confronto costruttivo fra opinioni diverse, la ricerca di una sintesi fra punti di vista complementari. Mettere di fronte esperienze e prospettive diverse, per confrontare e dunque riconoscere somiglianze e differenze, è un atteggiamento che nel tempo presente, funestato da venti di guerra sempre più intensi e sempre più vicini, assume anche un significato etico e politico particolare, in quanto si contrappone simbolicamente a tutti i tentativi di fondare i rapporti fra persone e Stati sulla forza bruta, o comunque su rapporti economici o di potere.

Nel nostro caso il dialogo si articolerà in tre campi diversi: religioso, generazionale e politico. Ogni dialogo richiede un ambito condiviso che funga da terreno di incontro e confronto. La ricerca di questo terreno sarà il principale tema da sviluppare e valorizzare, grazie al contributo di scienziati, filosofi, giornalisti, magistrati e professori.

Il ciclo di incontri troverà poi la sua conclusione in uno spettacolo teatrale offerto alla cittadinanza. Sono convinto che l’Università di Pisa, per far fronte alle sfide vecchie e nuove che ci attendono, sia chiamata ad un salto di qualità in tutte le sue attività, dalla didattica alla ricerca, alla cosiddetta terza missione, di cui è parte fondamentale la proiezione culturale, sociale ed educativa degli atenei.

L’Università di Pisa si apre, quindi, ancora una volta alle scuole e ai cittadini per creare un’occasione di conoscenza e di cultura, favorendo una condivisione attorno al metodo del discorso pubblico e del confronto civile. Un’opportunità da cogliere, da parte di tutti.