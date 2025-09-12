Per Sean ‘Diddy’ Combs sentenza definitiva in arrivo ai primi di ottobre

Milano, 12 settembre 2025 – In attesa ‘dell’ora della verità’, con la sentenza definitiva fissata per i primi giorni di ottobre. un’udienza decisiva attende Sean “Diddy” Combs. Il magnate dell’hip-hop, 55 anni, condannato lo scorso luglio per due capi d’accusa legati al trasporto a fini di prostituzione, tornerà in tribunale il 25 settembre. Cosa sappiamo.

Cosa potrebbe succedere nella prossima udienza

In quella udienza, che sarà l’ultima prima del verdetto, i suoi legali discuteranno davanti al giudice federale Arun Subramanian la mozione che chiede l’annullamento delle condanne o, in alternativa, un nuovo processo. Combs era stato assolto dalle accuse più gravi, tra cui traffico sessuale e associazione a delinquere di stampo mafioso, ma la giuria lo aveva riconosciuto colpevole di aver organizzato e pagato viaggi per prostitute. La sentenza definitiva è prevista per il 3 ottobre, ma l’esito dell’udienza potrebbe cambiare radicalmente il destino dell’imprenditore musicale, attualmente detenuto al Metropolitan Detention Center di Brooklyn. Da parte loro, i procuratori federali hanno già replicato, sostenendo che la condanna poggia su “prove più che sufficienti” sottolineando che Combs avrebbe coordinato incontri sessuali a pagamento in diverse città, tra cui New York, Miami, Los Angeles, Atlanta e Las Vegas, oltre a località internazionali come Ibiza e Turks e Caicos. Secondo l’accusa, il produttore dirigeva le attività delle escort e partecipava personalmente agli incontri, definiti nei fascicoli come “freak off”.

Le accuse contro Combs e la sua difesa

Durante il processo, la cantante Cassie Ventura, ex compagna di Combs, aveva raccontato la sua partecipazione forzata a queste feste, descritte come eventi in cui venivano coinvolte escort e altre donne. Un’altra testimone, identificata solo come “Jane”, aveva parlato di “hotel nights”, confermando l’organizzazione sistematica di viaggi e incontri da parte del musicista. Gli avvocati della difesa contestano invece l’interpretazione del ‘Mann Act’, la legge federale applicata nel caso, giudicandola troppo ampia. Sostengono inoltre che parte delle prove fosse irrilevante rispetto ai capi d’imputazione rimasti in piedi e che abbia influenzato indebitamente la giuria. La mozione afferma che, se Combs fosse stato processato esclusivamente per violazione del Mann Act, alcune testimonianze e materiali non sarebbero stati ammissibili.

Niente libertà su cauzione: ora si attende la sentenza

La richiesta di libertà su cauzione era già stata respinta il 4 agosto. Il giudice Subramanian aveva ritenuto Combs un pericolo per la comunità e a rischio di fuga, citando un video del 2016 in cui veniva immortalato mentre aggrediva Ventura in un hotel. Con l’avvicinarsi della data dell’udienza, il caso continua a dividere l’opinione pubblica. Basterà la sentenza per scrivere la parola ‘fine’ su questa vicenda? La sensazione è che il caso Combs non sia ancora chiuso.