Senatori a vita Tra benemeriti e fantasmi

di Cosimo Ceccuti

Il racconto dei protagonisti dell’art. 59 della Costituzione in un libro di quattrocentocinquanta pagine: è l’impegnativa opera di Paolo Armaroli, I senatori a vita visti da vicino (edizioni La Vela); uno ad uno, i trentotto senatori nominati dai diversi presidenti della Repubblica dal 1949 ad oggi, da Guido Castelnuovo, mandato in Senato da Einaudi, a Liliana Segre, la sola nominata da Sergio Mattarella nel 2015, sono raccontati con attenzione ed arguzia da Armaroli che ne ha conosciuti molti, personalmente, raccogliendone impressioni e stati d’animo.

Un’esistenza tutt’altro che serena quella dei senatori a vita di Palazzo Madama: se nel lungo periodo della Statuto Albertino tutti i senatori erano scelti dal Re (ma in realtà dal governo), in epoca repubblicana già in sede di Costituente si avanzarono dubbi sull’opportunità di “imporre” al popolo sovrano, oltre a quelli di diritto quali gli ex-presidenti della Repubblica, "cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario". Cinque in tutto, ovvero fino al verificarsi di un posto “libero”, per decesso, il Quirinale non poteva procedere ad ulteriori designazioni. Interpretazione pressoché scontata fino alla presidenza di Sandro Pertini, che confortato da alcuni giuristi autorevoli e dall’allora Presidente del Senato Francesco Cossiga, ritenne spettasse ad ogni Presidente la nomina di cinque senatori, indipendentemente da quanti si trovassero già a Palazzo Madama.

Interpretazione estensiva, seguita dal suo successore, Cossiga appunto, che non mancò di agire con rispettosa finezza. Il 2 maggio 1991, scomparso Merzagora, nominò Giovanni Spadolini – intransigente nella concezione più ristretta – quale quinto senatore a vita, ma nel contempo lo avvertì che un mese dopo ne avrebbe nominati altri quattro, Agnelli, Andreotti, Di Martino e Taviani: portandoli così a nove contemporaneamente presenti a Palazzo Madama. Dopo di che, a partire da Scalfaro, è tornato a prevalere il concetto originario, consacrato dalla legge costituzionale del 19 ottobre 2020.

Armaroli, nel suo volume, si diverte a “raggruppare” i trentotto senatori secondo una personale classificazione, "I senatori a fin di vita", ovvero “i senatori a morte di Trilussa”, "Questi fantasmi", cioè gli assenteisti più o meno cronici, "I benemeriti del Senato" e "Quegli abusivi dei politici per vocazione", già deputati al momento della nomina.

“Insidiosa” la scelta del deputato Giulio Andreotti che accettò di malavoglia il trasferimento da Montecitorio, poiché "costretto a rompere il cordone ombelicale con i suoi fedeli elettori del Frosinate": un “dispetto”, bisbigliò qualcuno, di Cossiga alla DC, facendo venir meno la valanga di preferenze che Andreotti portava alla Democrazia Cristiana ad ogni consultazione elettorale.

Armaroli ripercorre i dibattiti parlamentari nelle varie stagioni, con le proposte di riforma. Non sono mancate polemiche particolarmente accese quando, in uno status in un delicato equilibrio in Aula fra maggioranza e opposizione, i voti dei senatori non eletti, ma ex-articolo 59 potevano risultare determinanti. “Alterando”, il voto espresso dalla sovranità popolare.