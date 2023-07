Sempre più Luce! sul diritto d’essere se stessi

Letizia Cini

Tre è il numero perfetto. Simbolo della totalità cosmica per gli orientali, sintesi del pari (due) e del dispari (uno) per la scuola pitagorica. Inevitabilmente in vista della terza edizione del Festival di Luce! è in preparazione qualcosa di speciale per questo 2023.

Intanto la location, che sarà – come per l’edizione dello scorso anno – il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, che in occasione di Dream Time ha ospitato oltre mille partecipanti, ai quali vanno aggiunti le oltre 500mila persone raggiunte sui social.

Quindi la data prescelta, ovvero il 21 ottobre: in quella data, nel 1945, in Francia le donne andarono a votare per la prima volta. Un giorno a dir poco importante, in termini di soffitto di cristallo e risultati raggiunti.

Ma è soprattutto il cartellone a rendere eccezionale la giornata che si preannuncia ricca di talk, dibattiti, musica con ospiti di primissimo piano (ancora top secret il parterre de Roi) e creator provenienti dal mondo dell’economia, della politica e dello spettacolo. Diritti civili, sostenibilità, lavoro, disabilità e parità di genere raccontati attraverso le storie di persone e aziende che ogni giorno si impegnano per il cambiamento e che dialogheranno con la direttrice di QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno e del canale Luce! Agnese Pini e con le firme di punta delle testate Monrif.

Anche la terza edizione del festival di Luce! in programma il 21 ottobre sarà un evento gratuito e aperto al pubblico organizzato dai quotidiani del gruppo e, ancora una volta, la festa sarà condotta da Monica Peruzzi – volto di Sky Tg24 protagonista fin dalla prima edizione, e da Max Andreetta – giornalista, scrittore e autore televisivo.

Due gli appuntamenti speciali: uno spazio dedicato ai 140 anni di Pinocchio, in collaborazione con la Fondazione Pinocchio, e l’assegnazione del Premio Luce! Startup Inclusiva, di cui parliamo a fianco

"Luce! è cresciuto molto nei suoi tre anni di vita – spiega la direttrice Agnese Pini –: sono tanti gli artisti, gli intellettuali e i politici che ci hanno accompagnato in questo percorso che punta a “far luce“ sui temi dell’inclusione e della diversità", conclude.

Il canale digitale Luce! raccoglie e valorizza tutte quelle storie che ci permettono di aprire gli occhi sulla complessità del nostro tempo, sulle sue sfide economiche e sociali, sul cambiamento che impone prospettive sempre nuove sul presente: "i giovani, il lavoro, la famiglia, i sentimenti" sottolinea la direttrice Agnese Pini.

L’edizione 2023 del Festival di Luce! sarà un moltiplicatore di empatia attraverso l’incontro e il confronto tra i nostri lettori, i protagonisti delle storie di Luce! e gli autorevoli membri del Comitato Scientifico, composto dal sondaggista Nando Pagnoncelli, la filosofa Laura Boella, l’economista comportamentale e senior advisor sul talento Luisa Bagnoli, lo scrittore, regista e sceneggiatore Ivan Cotroneo, il dirigente sportivo e pentatleta Luca Pancalli, l’attivista e filantropa dell’edutainment Claudia Segre, l’imprenditore sociale Luca Trapanese, l’attivista per i diritti civili Francesca Vecchioni.

Come per le scorse edizioni, il 21 ottobre Luce! sarà anche un magazine distribuito gratis con i quotidiani del gruppo.