Sempre più incidenti con le orche al largo di Spagna e Portogallo

Gli avvistamenti e gli incidenti che coinvolgono le orche lungo le coste di Spagna e Portogallo sono in forte aumento. Secondo i dati raccolti da associazioni e ricercatori, dal 2020 si contano quasi 700 interazioni tra cetacei e imbarcazioni, concentrate soprattutto tra lo Stretto di Gibilterra e il Portogallo centrale. Un fenomeno che preoccupa i diportisti ma che apre anche interrogativi sulla conservazione di una popolazione ridotta e a rischio estinzione.

Un fenomeno in crescita

Gli episodi registrati negli ultimi anni mostrano un trend chiaro: le orche iberiche, una sottopopolazione di appena 40-50 individui, si avvicinano sempre più spesso alle barche a vela. Gli attacchi sono quasi sempre concentrati sul timone, colpito e spinto fino a spezzarsi. Nella maggior parte dei casi le imbarcazioni riescono a rientrare in porto, ma almeno sette yacht sono affondati dopo gli urti. Le segnalazioni arrivano soprattutto dallo Stretto di Gibilterra, dalle coste galiziane e dall’area di Lisbona, zone in cui le rotte nautiche si incrociano con quelle dei cetacei.

Ipotesi e interpretazioni

Gli scienziati non hanno ancora una spiegazione univoca per questo comportamento. Alcuni parlano di gioco violento, altri di un trauma originato da collisioni con barche, trasmesso poi culturalmente agli altri membri del branco. C’è anche chi ipotizza una forma di addestramento o di pratica collettiva, un modo con cui le orche rafforzano la coesione del gruppo. Ciò che sembra certo è che il fenomeno si sta consolidando e che la frequenza degli incidenti è aumentata in modo significativo dal 2020.

Convivenza difficile ma necessaria

Nonostante la crescente preoccupazione tra velisti e diportisti, gli esperti ricordano che le orche iberiche sono una popolazione fragile, inserita nella lista delle specie a rischio. Non esistono prove di aggressioni deliberate contro gli esseri umani e la convivenza resta possibile, a patto di definire regole chiare: limitare le rotte più sensibili, monitorare con tecnologie di tracciamento e diffondere linee guida per la navigazione. Proteggere questi animali, anche in presenza di comportamenti insoliti, significa salvaguardare l’equilibrio dell’ecosistema marino lungo le coste atlantiche.