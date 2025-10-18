Selvaggina e dolci wow. Nell’antica sartoria un ristorante da sogno

Cosa hanno in comune una manifattura di ’Lederhosen’ (tipici pantaloni sudtirolesi) e un ristorante giovane e fuori dal comune? Sicuramente tradizione e innovazione. Siamo a Salorno, ultimo paese a Sud sulla ’Strada del Vino dell’Alto Adige’. Il borgo è incastonato tra il fiume e la parete rocciosa dove si mimetizza appollaiato il castello. Al di sotto, all’improvviso tra le viuzze, si apre un delizioso cortile. Varcare il cancello è un invito alla scoperta. Siamo a casa di ’Amalia Pernter 1896’ (www.amaliapernter1896.at) o meglio nel ’regno’ – in continua evoluzione – di Norman e Thomas Ventura, ovvero i più giovani e anche gli ultimi sarti di Lederhosen altoatesini. Il primo, maestro artigiano, ha imparato il mestiere dai tre leggendari fratelli Gebhard di Bressanone, che lo hanno formato come sarto specializzato in pantaloni di pelle. Nel 2021, con il fratello Thomas, ha fondato il marchio ’Amalia Pernter’, 125 anni dopo l’apertura del negozio da sarta della trisnonna Amalia.

"Da tempo – afferma Thomas (nella foto) – il laboratorio e il negozio, erano diventati un punto di incontro. Così, prima è nato una sorta di pub dove bere una birra in compagnia, poi adesso un ristorante che vuol far vivere un’esperienza ai suoi ospiti". Messaggio che chef Valentin Stürz trasmette usando prodotti regionali di alta qualità rielaborando piatti tradizionali con un tocco internazionale. La selvaggina è un elemento chiave del menù. Le lasagne al ragù di cervo sono eccezionali così come l’hamburger. Deliziosi i dolci e da non perdere per l’effetto wow il tiramisù servito in una caffettiera. Un tocco retrò ma di classe a celebrare il fine pasto. A bagnare la tavola i nettari della zona. Conviviali e autentici, come l’ospitalità dei fratelli Ventura e del loro giovane staff.

Diego Casali