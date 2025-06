Selezioni per Sanremo Giovani. Tutti pronti per ’Sognando l’Ariston’. Spazio ai talenti dai 16 ai 26 anni

Il titolo dell’evento non lascia troppo adito alle interpretazioni. Anzi, fa già capire chiaramente quale sia il senso di questa competizione canora e, al tempo stesso, per certi versi fa anche già sognare un po’ uno dei palchi più prestigiosi della musica italiana: quello di Sanremo. La musica infatti torna protagonista a Castel Guelfo The Style Outlets con le selezioni per la candidatura a Sanremo Giovani 2026.

Domani, dalle ore 16 alle ore 18.30, i giovani talenti musicali dai 16 ai 26 anni avranno l’opportunità di prendere parte a ’Sognando l’Ariston’ e mettersi in gioco per cercare di conquistare il palco più ambito della musica italiana. La partecipazione è aperta a diversi generi musicali, dal pop, al rock, fino alla musica cantautorale. I candidati possono esibirsi come solisti o in gruppo, presentando un brano inedito o una cover.

Ma come fare dunque per l’iscrizione? E’ molto semplice: per iscriversi all’appuntamento di domani basta visitare il sito Internet eventcontest.it

L’evento, che per il secondo anno di fila arriva nel centro, sarà anche un momento di intrattenimento per tutti gli ospiti dell’outlet che potranno vivere un pomeriggio all’insegna della musica e sostenere i giovani artisti in gara. "Questa iniziativa - spiegano dall’organizzazione - si inserisce nel ricco calendario di attività organizzate da Castel Guelfo The Style Outlets che, unito allo shopping a prezzi scontati tutto l’anno, regala ai visitatori di ogni età tanto divertimento e occasioni imperdibili".

Cris. Cons.