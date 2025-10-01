Selena Gomez e Benny Blanco, foto e segreti del matrimonio da favola: abiti da sposa, invitati, discorsi. “Per sempre inizia adesso”

È stato un matrimonio da favola quello tra Selena Gomez (38 anni) e Benny Blanco (37), diventati marito e moglie lo scorso 27 settembre. L’attrice e il rapper si sono detti si a Santa Barbara, in California, di fronte a parenti e amici e immersi in un’atmosfera che ricorda la vecchia Hollywood. Dai cambi d’abito della sposa, agli invitati celebri fino alle curiosità più dolci: ecco tutto quello che c’è da sapere su uno dei matrimoni più belli e romantici degli ultimi anni.

Selena Gomez nel giorno del matrimonio

Dolci dediche e abiti da sogno

I primi scatti del matrimonio sono stati diffusi dagli stessi sposi a distanza di un paio di giorni dal ‘si’. Benny Blanco sul suo profilo ufficiale ha scritto “Ho sposato una vera principessa Disney” pubblicando un carosello in cui era ritratto accanto alla neo-moglie. Da sempre il rapper ha raccontato online l’amore che lo lega a Gomez e ha descritto la sua compagna come la donna dei suoi sogni. Il ragazzo, inoltre, ha spiegato di come è riuscito a conquistarla: imparando a comprenderla e ad ascoltarla dopo le delusioni che l’avevano colpita.

Selena Gomez e Benny Blanco

Anche la protagonista di ‘Only Murders in the building’ ha postato alcune immagini della cerimonia, rivelando così di aver indossato tre abiti – tutti firmati Ralph Lauren – per il suo grande giorno.

Il primo, in seta e ispirato agli anni d’oro di Hollywood, molto romantico con lo scollo all’americana e un’ampia gonna a ruota; il secondo più audace, sostenuto da un corpetto e interamente realizzato in pizzo e il terzo – con cui ha tagliato la torta nuziale – con una gonna midi e dal sapore retrò che si abbinava perfettamente alla sua acconciatura a caschetto, semplice ed elegante.

Selena Gomez e Benny Blanco

Le emozioni del ‘si’

Nella serata di venerdì 26 settembre si è svolta la cena di fidanzamento all’hotel El Encanto, mentre la cerimonia ufficiale di sabato 27 si è tenuta nella piantagione privata Sea Crest Nursery a Goleta, con vista sull’oceano Pacifico.

Ad accompagnare all’altare Selena Gomez è stato il nonno materno David Michael Cornett e la madre della sposa ha rivelato qualche dettaglio: “Che festa perfetta per la coppia più fantastica che conosca. La serata non avrebbe potuto essere più bella e perfetta. Assolutamente impeccabile! – ha scritto la donna su Instagram – Tutto il mio amore alla mia bellissima figlia e al miglior genero che ci sia”.

Selena Gomez con l'abito da sposa

Secondo quanto trapelato il momento delle promesse tra gli sposi è stato memorabile: i due si sarebbero scambiati voti profondi, commoventi e divertenti al tempo stesso.

Il matrimonio intimo da 170 invitati pare sia stato organizzato dalla Revelry Event Designers e alla famosa organizzatrice di eventi Mindy Weiss, la stessa che si è occupata nel 2019 del matrimonio di Hailey Baldwin e Justin Bieber (ex di Gomez).

Selena Gomez con l'abito da sposa

I volti noti e i discorsi dei testimoni

Non sono mancati, ovviamente, gli ospiti celebri. Taylor Swift, migliore amica e testimone della sposa – secondo le indiscrezioni – ha tenuto un discorso durante la cerimonia e lo stesso ha fatto Ed Sheeran, amico della coppia. Alla cena di prova sono invece intervenuti Steve Martin e Martin Short – protagonisti di ‘Only murders in the building’ che hanno tenuto un discorso congiunto. Short è stato anche il paggetto degli sposi.

La torta nuziale di Selena Gomez e Benny Blanco

Tra gli invitati famosi c’erano anche Zoe Saldana, Edgar Ramirez, Paris Hilton, SZA, Camila Cabello, Cara Delevingne, Eric André, Finneas e Paul Rudd. Inoltre, Mark Ronson dj e vincitore di un Grammy e soprattutto grande amico di Blanco, ha fatto scatenare gli ospiti in pista con la sua musica.

Selena Gomez e Benny Blanco

Un amore da favola

Selena Gomez e Benny Blanco si conoscono da circa 15 anni e hanno lavorato insieme per la prima volta nel 2019. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2023 tentando di tenere segreta la relazione e, per questo, il loro primo appuntamento tra si è svolto lontano dall’elite hollywoodiana, al Molo di Santa Monica mangiando street food.

Selena Gomez e Benny Blanco

La conferma della relazione è avvenuta qualche mese dopo e da allora i due non si sono mai lasciati, coinvolgendo anche i fan affezionati nelle reciproche dichiarazioni d’amore rilasciate in tv o online. Nel dicembre 2024 hanno annunciato il fidanzamento, Gomez aveva mostrato il suo anello su Instagram commentando con una didascalia dolcissima: “per sempre inizia adesso”. Nemmeno un anno dopo i due sono diventati marito e moglie e il loro futuro insieme è appena cominciato.