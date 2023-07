Sei italiani in gara: record a Venezia

Venezia fa 80 e si appresta a festeggiare con il tricolore. Dopo l’allarme sui tanti (troppi) film italiani prodotti dalla nostra industria e non tutti di qualità altissima lanciato giusto un anno fa, il curatore della Mostra del cinema di Venezia Alberto Barbera preparerebbe un concorso ricco di titoli firmati dai nostri autori, addirittura – secondo indiscrezioni – la cifra record di 6. Si tratterebbe di Io Capitano di Matteo Garrone (foto); Comandante di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino nei panni del sommergibilista della Regia marina Salvatore Todaro; Finalmente l’alba di Saverio Costanzo con Lily James e Willem Dafoe, su una giovane aspirante attrice nella Cinecittà anni ’50; Enea, opera seconda di Pietro Castellitto anche protagonista insieme a Benedetta Porcaroli; Lubo di Giorgio Diritti, sugli jenish, i rom in Svizzera, anni ’30; Adagio di Stefano Sollima, con ancora Favino, Toni Servillo, Mastandrea. Nessuna regista donna. In apertura – si sa già – Challengers di Guadagnino.