Sedici delitti visti con gli occhi del “Mostro“

Un ciak sul mistero, sull’orrore di sedici giovani vite trucidate, su una storia giudiziaria controversa e per qualcuno anche incompleta, che ha seminato il terrore a Firenze per diciassette interminabili anni e ancora oggi suscita un brivido. “Il mostro“ sarà a breve sul piccolo schermo, con una serie tv di quattro episodi diretta dal regista Sollima, trasmessa da Netflix. Quando? "Prossimamente", dice una stringatissima nota del colosso del cinema on demand. Poche parole sufficienti a scatenare l’attesa fra appassionati del genere noir e anche tra gli addetti ai lavori. Perché su una storia infinita, in cui libri e documentari abbondano, forse la vera novità de Il Mostro (serie creata da Leonardo Fasoli e dallo stesso Sollima, una produzione The Apartment - società del gruppo Fremantle - e AlterEgo, prodotta da Lorenzo Mieli e ancora Sollima) sta proprio nella prospettiva scelta per raccontare 55 anni di orrore.

"In una storia dove i mostri possibili, nel corso del tempo e delle indagini, sono stati molti, il nostro racconto esplora proprio loro, i possibili mostri, dal loro punto di vista. Perché il mostro, alla fine, potrebbe essere chiunque", dicono. Forse una voglia di mettere in discussione i traguardi tagliati dalle sentenze di questa storia controversa, anche se, assicura Netflix, sarà "una serie basata su fatti realmente accaduti, testimonianze dirette, atti processuali e inchieste giornalistiche. Tutto terribilmente vero. Perché crediamo che il racconto della verità, e solo quello, sia l’unico modo per rendere giustizia alle vittime".

Il primo delitto è quello del 1968, a Signa, dove nelle passate settimane si sono svolti anche i casting per la ricerca di attori e comparse. L’ultimo avvenne a Scopeti, San Casciano, nel 1985. In questi e altri luoghi, come il Mugello, tristemente legati a questa storia di morte, girano in questi giorni, dopo il primo ciak di ieri, attori e cineprese.

Sono state sedici, le giovani vite strappate dai colpi di una Beretta calibro 22, ancora oggi mai ritrovata: giovani delle campagne toscane che cercavano intimità in auto quando far l’amore in casa, senza essere sposati o almeno fidanzati ufficialmente, era un tabù. Si sono succedute inchieste e processi. La prima, la cosiddetta “pista sarda“ legata al primo delitto del 1968, naufragò nel 1989. Poi toccò a Pietro Pacciani, il contadino di Mercatale Val di Pesa prima condannato, poi assolto in appello, infine deceduto in attesa di un nuovo giudizio. Nel frattempo, vennero condannati i suoi complici, i “compagni di merende“ Mario Vanni e Giancarlo Lotti ma neppure questa sentenza dirada la nebbia, visto che i due, un postino e un operaio semianalfabeta, non erano presenti a tutti gli omicidi.

Il mostro, con i suoi proiettili Winchester serie H con cui firmava ogni esecuzione, e le terribili escissioni sui corpi femminili, affrettò l’emancipazione dell’Italia degli anni 80: con l’incubo del serial killer, i genitori si fecero più tolleranti perché le camerette dei figli erano assai più sicure dell’abitacolo di un’auto. Un clima di un’Italia che in gioventù ha respirato anche Sollima, classe 1966, che dopo aver raccontato la banda della Magliana nella serie di Romanzo criminale, la mafia nella capitale in Suburra e la camorra di Saviano in Gomorra, ora s’addentra nel principe dei gialli italiani. Qualcuno ci aveva già provato. Nel 1986, in piena psicosi, il regista Cesare Ferrario s’ispirò al libro del giornalista della Nazione Mario Spezi e realizzò Il Mostro di Firenze, un’opera che a distanza di quasi 40 anni viene proposta su Prime Video. A fine 2009 Sky trasmise Il mostro di Firenze, sei puntate firmate da Antonello Grimaldi con Ennio Fantastichini nei panni di Renzo Rontini, il babbo di Pia (uccisa 18enne nel 1984 a Vicchio), Corso Salani in veste del pm Paolo Canessa, Marco Giallini e Giorgio Colangeli a interpretare i poliziotti Ruggero Perugini e Michele Giuttari e Bebo Storti a rappresentare il capo della procura Piero Luigi Vigna.

Il cast de Il Mostro di Netflix, invece, è al momento top secret. Si sa che il simbolo della serie è l’identikit di un uomo dagli occhi sconvolti che a bordo di una macchina sportiva rossa si allontanava dalla zona del delitto di Calenzano, nell’ottobre del 1981. Per qualcuno, quello era davvero il mostro.