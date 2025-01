Un vero podio da record quello del week end al box office italiano: si brinda a tre titoli italiani in testa, non accadeva dal 2018. Al 1° posto la commedia politicamente scorretta di Angelo Duro Io sono la fine del mondo (2 milioni 596mila € nel weekend; 5 milioni 841mila in 15 giorni); al 2° L’abbaglio di Andò (1 milione 328mila), al 3° Diamanti di Ozpetek (14.283.890 € dall’uscita).