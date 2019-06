Verona, 6 giugno 2019 – Ai Seat Music Awards 2019 brilla la stella di Mika. Il cantautore e showman libanese naturalizzato britannico presenta ‘Ice Cream’, canzone frizzante, coinvolgente e molto estiva, per una sorta di anteprima dell’album ‘Revolution’. L’artista, che ha sentito la mancanza dell’Italia, è al debutto all’Arena di Verona: “Fantastica questa prima volta”. Il cantante intona anche la storica ‘Relax, Take It Easy’ e si prende la standing ovation.



Dopo la prima serata, andata in onda live su Raiuno, stasera il primo canale Rai propone il secondo appuntamento dell’evento musicale, registrato lo scorso 4 giugno all’Arena di Verona (il prossimo 21 giugno andrà in onda, sempre su Raiuno, un terzo appuntamento con momenti e artisti che non si sono visti in queste due prime serate). A condurre, sul palco, la coppia Carlo Conti e Vanessa Incontrata. Partenza sprint con ‘Dj di m...’: sul palco Lo Stato Sociale: Lodo e gli altri sono vestiti a strati e si spogliano cantando. Insieme a loro c’è Myss Keta che, invece, mantiene il volto coperto. La lunga parata di stelle continua con Annalisa che presenta ‘Avocado Toast’, il singolo uscito da appena 48 ore. Premio live certificato Siae per Fabrizio Moro, che ringrazia i suoi fan, e canta ‘Ho bisogno di credere’.



Segue Enrico Nigiotti con ‘Notturna’, la sua ballata dell’estate 2019, quindi il già tormentone ‘Dove e quando’ del duo modenese Benji & Fede. Elegante e sexy, Paola Turci presenta l’ultimo brano ‘Viva da morire’, l’inno “della gioia di vivere” dice l’artista che poi si esibisce con Francesco Renga. L’ex di Ambra Angiolini propone ‘Prima o poi’ e ringrazia i fan: “Lo avevo detto che prima o poi sarei tornato all’Arena di Verona. Siete tutti uno spettacolo incredibile, vi faccio i complimenti. Essere qui è un’emozione unica, sarà un’esperienza indimenticabile”. Segue la coppia Raf e Umberto Tozzi con un medley dei loro successi.



È la volta dei Modà che tornano a esibirsi dopo due anni di pausa. Scaldano l’anfiteatro con un medley dei loro successi partendo da ‘La notte’. Kekko Silvestre & company annunciano l’uscita del nuovo singolo per il prossimo 21 giugno, mentre in autunno arriverà il settimo disco della band che a dicembre si esibirà live nei palasport per un’anteprima del tour. Arriva anche Il Volo, con ‘A chi mi dice’, subito dopo Nek con ‘La Storia del Mondo’ con tanto di ovazione dell’Arena.



Sul palco torna Alessandra Amoroso con i Boomdabash per il nuovo ‘Mambo salentino’. Per la band, il Seat Special Music Award. “Posso dire che è fighissimo anche il premio?” commenta il leader del gruppo che porta a casa anche ‘Per un milione’. Più forte della bronchite, Loredana Bertè, la giudice ‘rivoluzionaria’ di Amici 2019 scalda Verona con i nuovi brani ‘Tequila’ e ‘San Miguel’. Da una signora della musica all’altra. È la volta di Fiorella Mannoia con ‘Il senso’. A premiarla arriva Ron con cui poi propone una versione di ‘Cara’ di Lucio Dalla.



Camicia floreale e chitarra per Francesco Gabbani che presenta il nuovo singolo (molto estivo e danzerino) ‘È un’altra cosa’. Si balla anche con ‘Jambo’ di Takagi & Ketra e Giusy Ferreri, premiati per la hit dell’estate scorsa ‘Amore e Capoeira’. È poi la volta di un monumento della musica italiana: Gino Paoli. Canta l’immortale ‘Una lunga storia d’amore’ e riceve il premio speciale alla carriera. Il pubblico si alza in piedi per omaggiarlo e lui: “60 anni sono pochissimi. La mia storia d’amore col pubblico e con tutti voi? Preferirei lei (Vanessa Incontrada, ndr)”.



Rompe gli schemi anche all’Arena, per la sua prima volta, Achille Lauro (con cappello texano) con ‘1969’ e ‘Rolls Royce’. Noemi, invece, canta ‘Domani è un altro giorno’, classicone di Ornella Vanoni. Ancora un debutto: sul palco veronese Alberto Urso, il tenorino che ha vinto Amici 2019, con ‘Accanto a te’. Tutti in piedi con la biondissima Baby K che si esibisce con ‘Da zero a cento’ (per cui c’è il premio) e ‘Playa’.



‘Andalusia’ è il brano dei Negrita, mentre ‘Pensare male’ è il successo dei The Kolors con Elodie in versione spagnoleggiante. Stivalone sopra il ginocchio e t-shirt pseudo-vestito per Anna Tatangelo che canta ‘Tutto ciò che serve’. Si continua nel segno delle donne con la cantautrice Levante che annuncia l’uscita del nuovo album ‘ Magma memoria’ (il 4 ottobre). Finale con ‘Punk’ di Gazzelle che prende lo SMA 2019 per il live, ringrazia il pubblico e dice: “Ciao mamma!”.

