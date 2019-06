Roma, 4 giugno 2019 - È tempo di Seat Music Awards 2019. Gli attesissimi ‘oscar’ della musica italiana sono in programma il 4 e 5 giugno all’Arena di Verona e saranno trasmessi in tv il 5 e 6 giugno (su Raiuno dalle 20,35) con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. La 13esima edizione dell’evento (che perde lo sponsor storico Wind e prende Seat) ha come protagonista le stelle della musica italiana ma non mancheranno ospiti internazionali come Mika e personaggi del mondo dello spettacolo.

Durante la due giorni si alterneranno sul palco oltre 50 cantanti che saranno premiati per i loro recenti successi discografici (certificati da FIMI/Gfk Italia) e live. In particolare, i ‘Seat Music Awards’ premiano le stelle del panorama musicale italiano che hanno raggiunto (nel periodo maggio 2018 - maggio 2019) con i loro album i traguardi ‘oro’ (oltre le 25.000 copie), ‘platino’ (oltre le 50.000 copie), e ‘multi platino’, e con i loro singoli la certificazione ‘multiplatino’ (certificazioni FIMI/GfK Retail and Technology Italia). Inoltre, è previsto il ‘Premio live’, basato su certificazioni Siae, in collaborazione con Assomusica, che sarà consegnato a tutti gli artisti che si sono contraddistinti per i risultati rilevanti ottenuti in termini di numero di spettatori presenti ai loro concerti. Tra i premi per la musica live, uno speciale andrà a Claudio Baglioni per il successo del tour ‘Al Centro’ con cui ha festeggiato i cinquant’anni di carriera.

Accanto ai grandi successi, novità dell’edizione 2019, sarà la presentazione di alcuni nuovi progetti musicali. È il caso del vincitore del talent di Raidue ‘The voice of Italy 2019’ che avrà l’opportunità di cantare sul palco dell’Arena di Verona.

Cantanti

Gli artisti presenti sul palco dell’Arena di Verona per i Seat Music Awards 2019 sono: Achille Lauro, Alberto Urso, Alessandra Amoroso, Anastasio, Anna Tatangelo, Annalisa, Antonello Venditti, Baby K , Benji & Fede, Biondo, Boomdabash, Carl Brave, Claudio Baglioni, Cristina D’Avena, Dark Polo Gang, Elisa, Emis Killa, Emma Muscat, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Ernia, Fabrizio Moro, Fiorella Mannoi, Francesco De Gregori, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gazzelle, Gigi D’Alessio, Gino Paoli, Giusy Ferreri, Gemitaiz, Gué Pequeno, Irama, J- Ax, Laura Pausini & Biagio Antonacci, Levante, Ligabue, Lo Stato Sociale con Myss Keta, Loredana Berté, Luché, Maneskin, Mahmood, Marco Mengoni, Modà, Negrita, Nek, Paola Turci, Raf & Tozzi, Roberto Vecchioni, Ron, Salmo, Sfera Ebbasta, Takagi & Ketra, The Kolors & Elodie, TheGiornalisti, Ultimo e Il Volo.