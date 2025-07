Sean ‘Diddy’ Combs non rischia l’ergastolo, assolto per le accuse più gravi. Il rapper in aula: “Mamma ti amo. Tornerò presto a casa”

Roma, 2 luglio 2025 – Sean ‘Diddy’ Combs non rischia l'ergastolo. La giuria del tribunale di New York ha giudicato il noto rapper e produttore musicale, già noto come Puff Daddy, colpevole di trasporto a fini di prostituzione, ma lo ha assolto dalle accuse più gravi tra cui associazione a delinquere e traffico sessuale. Combs, 55 anni, era accusato tra l'altro di associazione a delinquere, traffico sessuale e trasporto a fini di prostituzione. Il verdetto arriva dopo settimane di testimonianze scioccanti.

Sean ‘Diddy’ Combs

Diddy non colpevole per i reati più gravi

‘Diddy’ è stato dichiarato colpevole da una giuria federale di aver ''portato esseri umani per prostituzione'', ma è stato assolto dalle accuse più gravi di ''traffico di esseri umani al fine dello sfruttamento sessuale e racket''. La sentenza è stata emessa al termine di un processo durato sette settimane, con ex fidanzate che hanno testimoniato di essere state abusate fisicamente e sessualmente da lui, costrette ad avere rapporti sessuali con altri uomini.

La preghiera e l’urlo in aula: “Mamma ti amo. Tornerò presto a casa”

Il noto produttore musicale, fondatore della Bad Boy Records, che si è sempre dichiarato non colpevole respingendo ogni accusa, era in aula, così come la madre e la sorella, alla lettura della sentenza. Dopo il verdetto di assoluzione ‘Diddy’ si è inginocchiato, con la testa appoggiata alla sedia e le mani giunte in preghiera. Poi si è rialzato e ha applaudito, mentre i suoi avvocati si sono abbracciati. “Mamma ti amo” ha urlato rivolto alla madre. “Tesoro ti amo”', ha aggiunto verso la sorella, anche lei in aula. “Tornerò presto a casa”, ha affermato mentre veniva portato fuori dall'aula del tribunale dagli agenti della polizia giudiziaria statunitense.

L’avvocato chiede il rilascio dietro cazione

Combs è stato accusato di cinque capi d'imputazione: un capo d'imputazione per associazione a delinquere e due capi d'imputazione per traffico sessuale e trasporto ai fini di prostituzione. E' stato riconosciuto non colpevole di aver gestito un'impresa criminale.

L'avvocato di ‘Diddy’, Marc Agnifilo, ha chiesto al tribunale di rilasciare il suo assistito dalla detenzione federale, dove si trova da quasi un anno, dopo che oggi la giuria lo ha assolto dalle accuse più gravi. Agnifilo ha chiesto che il magnate dell'hip-hop possa tornare nella sua casa a Miami dietro il pagamento di una cauzione di un milione di dollari. Il procuratore Maurene Comey ha invece chiesto che Combs resti in carcere e ha annunciato che chiederà per lui una pena detentiva di 20 anni.