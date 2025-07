Sean ‘Diddy’ Combs: la giuria raggiunge un verdetto su quattro delle cinque accuse

Roma, 2 luglio 2025 – Dopo settimane di testimonianze scioccanti, la giuria del processo contro Sean “Diddy” Combs ha raggiunto un verdetto su quattro delle cinque accuse a suo carico. Il noto produttore musicale, fondatore della Bad Boy Records, è imputato in tre distinti casi federali che includono accuse gravi come traffico sessuale, cospirazione per racket e trasporto a fini di prostituzione e rischia l’ergastolo. Ecco le ultime novità.

Niente verdetto (per ora) su un capo d’imputazione

Il giudice ha ricevuto una comunicazione dalla giuria: “Abbiamo raggiunto un verdetto sui capi d’imputazione due, tre, quattro e cinque. Non siamo in grado di raggiungere un verdetto sul capo uno, poiché abbiamo giurati con opinioni inconciliabili da entrambi i lati” hanno detto i giurati. Il primo capo d’imputazione riguarda la cospirazione a delinquere secondo il RICO Act, una legge federale anti-racket. Gli altri quattro capi d’accusa, su cui la giuria si è espressa, includono traffico sessuale mediante forza, frode o coercizione, e trasporto per scopi di prostituzione. Al momento, i dettagli dei verdetti non sono ancora stati resi pubblici.

Il processo a Sean 'Diddy' Combs si avvia alla conclusione

Che cosa è il RICO Act

Il Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, (RICO) è stato approvato nel 1970 per colpire mafie, gang, cartelli della droga, e in generale organizzazioni criminali. La forza del provvedimento è che non punisce solo chi commette un crimine, ma anche chi fa parte di un'organizzazione criminale in modo continuativo. Sostanzialmente, permette di perseguire più persone insieme, come membri di una banda, anche se non tutti hanno commesso un reato diretto. Richiede che la persona abbia partecipato a “un modello” di attività criminale (almeno 2 reati in 10 anni); reati che devono essere parte di una struttura organizzata, come frodi, estorsioni, traffico di droga, riciclaggio.

Un giurato è stato sostituito

Combs, 55 anni, si è dichiarato non colpevole e continua a respingere ogni accusa. Il processo, iniziato il 5 maggio, ha visto una selezione attenta dei giurati, per garantire imparzialità. La giuria finale era composta da 12 membri effettivi e 6 supplenti. Durante il dibattimento, un giurato è stato rimosso per dubbi sulla sua onestà ed è stato sostituito da un alternativo. Nel corso delle deliberazioni degli ultimi giorni, la giuria ha segnalato problemi con il giurato numero 25, sospettato di non seguire correttamente le istruzioni del giudice. Quest’ultimo ha invitato i membri a proseguire con le discussioni, ribadendo l’importanza di rispettare le indicazioni legali. Intanto, sia accusa che difesa hanno chiesto al giudice di esortare ulteriormente la giuria a deliberare sul capo d’imputazione rimasto in sospeso, quello di cospirazione per racket.