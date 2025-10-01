Sean ‘Diddy’ Combs è colpevole: respinta la richiesta di annullamento della condanna. “Sesso, droga, violenze: prove schiaccianti”

Alla fine, Sean ‘Diddy’ Combs non è riuscito a ribaltare la sua condanna per favoreggiamento della prostituzione. Il giudice federale di Manhattan ha respinto la mozione presentata dalla difesa, confermando la colpevolezza del produttore musicale in vista della sentenza, prevista per il 3 ottobre. Ecco cosa è successo.

Niente annullamento della condanna per Combs

La difesa aveva chiesto di annullare la condanna sostenendo che mancasse un reale movente economico e che Combs non avesse mai pagato personalmente per prestazioni sessuali. Il giudice ha respinto l’argomentazione, spiegando che il solo trasporto di persone a fini di prostituzione rientra pienamente nelle violazioni previste dal Mann Act. Né può essere invocata la libertà di espressione, ha precisato, dal momento che filmare tali episodi non li rende legali. Il verdetto della giuria, emesso il 2 luglio, aveva riconosciuto Combs colpevole di due capi d’accusa legati al trasporto di prostitute, mentre era stato assolto dalle imputazioni più gravi di associazione a delinquere e traffico sessuale.

Sean 'Diddy' Combs

Le tesi di accusa e difesa

Il magistrato Arun Subramanian ha parlato di “prove schiaccianti” a carico del 55enne fondatore di Bad Boy Records, figura storica dell’hip-hop statunitense. Al centro del processo, durato otto settimane, le testimonianze di Casandra Ventura – meglio nota come Cassie – e di una donna identificata come Jane. Entrambe hanno raccontato come Combs le avrebbe costrette a partecipare a “Freak Offs”: incontri sessuali organizzati con uomini ingaggiati e trasportati oltre confine statale, spesso in contesti segnati da droga e violenza. Secondo l’accusa, l’imputato non solo assisteva a quelle scene, ma le registrava e le utilizzava come strumento di controllo. Ventura ha descritto in una lettera al tribunale anni di minacce e aggressioni, iniziati quando aveva appena 19 anni: “Gli atti sessuali erano diventati il mio lavoro a tempo pieno”, ha scritto, denunciando un progressivo annientamento della propria autonomia.

Sean ‘Diddy’ Combs

Verso la sentenza

Ora la battaglia legale si sposta sulla pena: i procuratori chiedono oltre 11 anni di carcere, sottolineando come Combs abbia condotto una doppia vita, pubblicamente celebrato come imprenditore di successo e in privato accusato di violenze sistematiche. Gli avvocati dell’artista hanno invece sollecitato una condanna non superiore a 14 mesi, che, conteggiando la detenzione già scontata a Brooklyn dal settembre 2024, potrebbe tradursi in una scarcerazione entro l’anno.