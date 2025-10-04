Sean ‘Diddy’ Combs condannato: 4 anni di carcere e una multa da mezzo milione di dollari per l’ex re dell’hip hop

New York, 4 ottobre 2025 – Quattro anni e due mesi di carcere. È questa la condanna che dovrà scontare Sean 'Diddy' Combs per reati legati alla prostituzione. Ma non solo. Il rapper e produttore dovrà pagare anche una multa di mezzo milione di dollari secondo la sentenza pronunciata dal giudice Arun Subramanian, nel tribunale della corte del distretto meridionale di New York. "Una sentenza pesante che rispecchia la gravità dei suoi crimini e della sua condotta", ha detto il giudice rivolgendosi al 55enne imputato conosciuto anche con il nome di Puff Daddy e P.Diddy. A questo punto solo solo la grazia da lui implorata al presidente Donald Trump potrà salvarlo dalla prigione.

"La vecchia versione di me è morta in prigione, ora sono rinato", aveva scritto Combs al giudice alla vigilia della sentenza, e poi, in aula, si era detto pentito per un comportamento "disgustoso, vergognoso e malato". Per lui, comunque, poteva andare assai peggio. Assolto in luglio dalle più gravi accuse di traffico sessuale e associazione a delinquere, due reati che avrebbero potuto comportare l'ergastolo, Combs era stato giudicato colpevole dei due capi di imputazione legati alla prostituzione ciascuno dei quali prevedeva una pena massima di 10 anni. Ieri, nell'ultima requisitoria, la procuratrice Christy Slavik ha scioccato l'aula citando episodi emersi dalle testimonianze e rivelando poi che l'imputato aveva già preso impegni a Miami la prossima settimana, evidentemente aspettando di essere rilasciato: "Il massimo dell'arroganza".

Le accuse all'ex star dell'hip hop si riferivano alla condotta di Combs in relazione in particolare a due fidanzate, la cantante Cassie Ventura (sua partner dal 2007 al 2018) e 'Jane' (a lui legata dal 2021 al 2024). Entrambe sono state costrette, sotto minaccia, a "elaborate performance sessuali" con escort maschi, alimentate dalla droga e spesso filmate.

Negli anni '90, lavorando con star come Notorious B.I.G. e Mary J. Blige, Sean Combs è stato il motore per la commercializzazione dell'hip-hop accumulando una fortuna stimata a un miliardo di dollari di cui il giudice ha tenuto conto nello stabilire la parte pecuniaria della sentenza. L'impresario del rap era stato arrestato un anno fa a Manhattan sulla base delle accuse di varie donne, la prima delle quali, uscita allo scoperto con una denuncia "patteggiata" nell'arco di 24 ore, era stata proprio la cantante R&B Cassie (Casandra) Ventura.