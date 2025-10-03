Se l’aperitivo si fa al museo. Storia, arte e calici di vino

Unire il fascino dell’arte e della storia all’eccellenza enologica della Toscana: nasce con questo obiettivo ’Aperitivo al Museo’, la nuova iniziativa firmata dal Movimento Turismo del Vino Toscana in collaborazione con la cooperativa Itinera e la Rete Museale della Toscana. La prima edizione è in programma sabato 11 ottobre, dalle 18 alle 21, in sette musei distribuiti in diverse province.

"L’idea nasce per valorizzare il profondo legame tra vino e cultura della nostra regione e il progetto si pone l’obiettivo di offrire una nuova esperienza sensoriale e culturale", spiega Anastasia Mancini, presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana. "Ogni museo rappresenta un pezzo di storia della nostra regione - aggiunge la presidente di Itinera, Daniela Vianelli -, in questa occasione saranno fatti dei focus su parti dell’esposizione legati particolarmente alla storia del vino, creando un filo conduttore tra degustazione e visita".

Ogni appuntamento prevede una visita guidata agli spazi museali seguita da una degustazione di vini delle cantine aderenti, in abbinamento a prodotti tipici. I produttori saranno presenti per raccontare il proprio lavoro e proporre le etichette anche in vendita. I musei coinvolti offriranno percorsi differenti, ma tutti legati, in modi diversi, al tema del vino e della convivialità.

A Livorno il Musmed aprirà le sale espositive e l’Orto Botanico, con un approfondimento dedicato ai fruttiferi antichi, mentre sempre a Livorno il Museo della Città proporrà la collezione civica di arte contemporanea, con opere di Guttuso, Fontana e Burri. Il Museo Civico Archeologico di Chianciano Terme guiderà i visitatori nelle sezioni dedicate alla produzione del vino e al simposio, in un itinerario di circa un’ora. Il Mubia di Monterotondo Marittimo racconterà invece la storia della geotermia, dall’acido borico alla produzione di energia elettrica, mentre al Museo delle Miniere di Montecatini Val di Cecina ci sarà un viaggio alla scoperta delle tecniche di estrazione e della vita dei minatori.

A Rosignano Marittimo, il Museo Civico Archeologico ’Palazzo Bombardieri’ proporrà un focus sui reperti di Vada Volaterrana, l’antico porto etrusco e romano. Infine il Maec di Cortona offrirà un approfondimento sulle sezioni archeologiche legate al simposio e al consumo di vino, con la celebre Tabula Cortonensis. I programmi dettagliati delle visite e delle degustazioni sono pubblicati sul sito ufficiale www.mtvtoscana.com

Rossella Conte