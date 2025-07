Se la terra produce ciò che vuole lo chef. Il progetto di Riccagioia

Costa è un minuscolo comune sulle colline pavesi. Da questo piccolo borgo è partita una vera e propria rivoluzione copernicana della ristorazione nel nostro Paese. Saranno infatti prodotti erbe e verdure su indicazione diretta dello chef e, in futuro attraverso una sperimentazione scientifica accurata, saranno creati alimenti che non si trovano sul mercato. Culla di questa innovazione la tenuta di Riccagioia: azienda agricola, di proprietà di Regione Lombardia, con 54 ettari di terreno e ventimila mq di immobili. Da qualche mese l’azienda è gestita da Fondazione Riccagioia di cui fanno parte ERSAF (Ente Regionale per i servizi all’agricoltura e alle Foreste di Regione Lombardia) e RURALL (società che fa capo a Bonifiche Ferraresi). Protagonista di questo radicale mutamento il ristorante stellato Villa Naj che, da qualche mese, ha preso possesso del piano terra dell’imponente azienda. Marco Viglini, titolare con Giacomo Da Monte, di Villa Naj, spiega la genesi di questa metamorfosi.

"Il prodotto crescerà per come lo vogliamo noi - afferma - : con le caratteristiche e la qualità che noi cerchiamo; oggi è difficile reperirlo sul mercato". "Daremo noi le indicazioni su come vogliamo il prodotto - aggiunge Dario Fischella giovanissimo chef di Villa Nay già, da tempo, stellato - . I prodotti qui distano meno di 80 metri dalla terra alla pentola: e questo è già un tema importante. Sarà creato un menù di verdure che il cliente solo qui può trovare: tutto stagionale. Sono concentrato su un discorso sperimentale attraverso, ad esempio, l’utilizzo di piccoli fiori e mirco erbe: timo salvia, timo limone erba cipollina. Tutto cambia a seconda della stagione".