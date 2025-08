Se Kafka ci porta a “Processo“: "Imputati per la nostra indifferenza"

PASSO DELLA FUTA (Firenze)Franz Kafka riceve un ideale testimone da Thomas Mann e dalla Montagna incantata si passa al Processo, ma non cambia la tensione etica, culturale e perfino politica proposta da Archiviozeta nel suo nuovo spettacolo – tutti i giorni alle 18 fino al 17 agosto – al Cimitero militare germanico al Passo della Futa, un luogo ancora più simbolico e denso di significati, coi suoi trentamila soldati tedeschi sepolti sotto la collina a forma di spirale, se i temi evocati sono l’insensatezza del potere, l’assurdità della guerra, la burocratica indifferenza che governa il mondo. Temi che ci riguardano e ci interrogano ancora oggi, a cent’anni dalla pubblicazione dei due capolavori (1924 quello di Mann, l’anno doppo quello di Kafka), in un’epoca segnata da guerre e genocidi, in un (dis)ordine mondiale che ripropone incubi mai veramente scomparsi.

L’estate scorsa la terza parte della Montagna incantata di Achiviozeta si chiudeva con Castorp, il protagonista, che nella parte bassa del Cimitero, vicino a un boschetto, col pubblico tutto in piedi, si avviava canticchiando a combattere nella Grande Guerra, con apparente ma lugubre spensieratezza, dopo un lungo periodo trascorso nel (kafkiano?) sanatorio di Berghof. Venerdì sera Il processo, nello spiazzo ai piedi della vela monumentale (o forse è un’ala?), è cominciato con Gianluca Guidotti, fondatore di Archiviozeta con Enrica Sangiovanni, a declamare la nota annotazione di Franz Kafka sul suo diario, il 2 agosto 1914: “La Germania ha dichiarato guerra alla Russia. Lezione di nuoto nel pomeriggio“. Ma Kafka non era indifferente alla guerra, all’insensata Grande Guerra, tutt’altro, e per quanto sia difficile leggere la sua opera in chiave strettamente politica, lo scrittore praghese era pur sempre, come ebbe a notare Elias Canetti, "fra tutti gli scrittori il più grande esperto del potere. Egli ha vissuto e raffigurato il potere in tutti i suoi aspetti" .

A rimarcare l’attualità dei temi affrontati nel Processo, e quindi la necessità di rileggere quest’opera profetica con lo sguardo dell’oggi, ecco ancora Guidotti recitare, con voce tonante “fuori campo”, un decisivo passaggio tratto dalle pagine iniziali del romanzo: "Eppure K. viveva in uno stato di diritto, la pace regnava dappertutto, tutte le leggi erano valide, chi osava aggredirlo in casa sua?" Lo stato di diritto, il diritto in quanto tale, come caduco e inefficace scudo difensivo contro l’abuso e la violenza del potere, anche al di fuori di una dittatura: è ciò che sperimenta Josef K. (gli attori lo pronunciano kà, alla tedesca), ma forse è ciò che stiamo sperimentando tutti, nel mondo occidentale e anche oltre, nel passaggio da un “ordine” internazionale entrato in crisi a un nuovo/vecchio mondo nel quale torna a dominare l’antica, brutale legge del più forte; un mondo in cui il dominio impersonale del potere ha anche il volto “amichevole“ di onnipresenti tecnologie, controllate da poco misteriosi ma intangibili e irraggiungibili oligarchi.

Già nelle note di regia Archiviozeta non si sottrae a una lettura politica del Processo e afferma di aver preso spunto dagli intrecci biografici e poetici fra Mann e Kafka per "tentare di riflettere a partire da quel mondo anteriore, scomparso, ma le cui polveri continuano a minare e contaminare il nostro presente", e di "farlo attraverso la scrittura di Kafka tra caduti nazisti, da imputati in un processo immaginario a quello che siamo diventati: umanità indifferente e burocratica perfettamente inserita nella peggiore prefigurazione totalitaria internazionale…" Nella messa in scena alla Futa, che in questa prima puntata comprende i tre capitoli iniziali del Processo, prevale nei personaggi un senso di stupita accettazione della storia. Di fronte all’imprevedibile e inattesa evoluzione dei fatti – l’incomprensibile arresto di K. ma anche le meschinità di persone note e vicine – gli attori accentuano l’apparente ineluttabilità degli avvenimenti, l’impotenza e soprattutto la solitudine dell’individuo al cospetto del potere.

Rispetto a La montagna incantata, l’allestimento del Processo concede meno quadri “en plein air”, e per gli spettatori che seguono gli attori di quadro in quadro le suggestioni del paesaggio sono meno importanti del solito, ma in compenso le due scene madri delle udienze di Josef K. – una davanti al giudice, l’altra in sua assenza – avvengono in un clima di straordinario coinvolgimento emotivo e sensoriale. Siamo nella cripta all’interno del monumento-vela (o ala che sia): soffitto basso, penombra, piccole finestre a fessura con vista sulle montagne più lontane, e alle pareti, incisi nella pietra, i nomi di migliaia di soldati tedeschi uccisi. Il drammatico confronto fra Josef K. e la giustizia avviene in un clima scuro e opprimente, con gli attori gomito a gomito con gli spettatori, il giudice (Guidotti) che ordina e dispone con voce stentorea e a colpi di martelletto, mentre il povero Josef K. deve lottare per la sua salvezza senza conoscere nulla del procedimento e dei motivi del suo strano arresto: né i fatti contestati, né i capi di imputazione; il potere che lo assoggetta è assoluto e imperscrutabile.

Bravissimi, concentrati e credibili gli attori (oltre a Guidotti, sono Mattia Bartoletti Stella, Pouria Jashn Tirgan, Giuseppe Losacco, Andrea Maffetti), che si alternano nel ruolo di Josef K. passandosi un cappotto con una grande K stilizzata sulla schiena; altrettanto brave le attrici (Diana Dardi ed Enrica Sangiovanni) nei vari ruoli che interpretano, e sono donne sempre maliziose e – anche loro – spesso imperscrutabili.

La prima puntata del Processo di Archiviozeta finisce con Josef K. esausto, portato a spalla fuori dall’aula: in quel momento parte dal pubblico un applauso intenso, convinto, partecipe che sembra dire: sì, Josef K. e anche Franz Kafka sono nostri contemporanei.