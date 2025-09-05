Scrittori, storici, artisti. I libri e il pensiero tra gli ’Alti Scaffali’

di Angela BaldiAd Arezzo è tempo di ’Alti Scaffali’, festival dedicato alla contemporaneità, giunto alla sua terza edizione quest’anno sul tema ’Inganni, imposture e svelamenti’. In arrivo l’economista e saggista Roger Abravanel, lo storico e accademico Carlo Ginzburg, la scrittrice e attrice Chiara Francini, la direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! Agnese Pini, lo storico Ernesto Galli della Loggia, il direttore del Tempo Tommaso Cerno e molti altri.

Un’edizione ricca di appuntamenti e nomi di primo piano, tra studiosi, scrittori, giornalisti, artisti e accademici che rifletteranno su verità e narrazioni, memoria e identità, educazione, arte, informazione e disinformazione. Gli eventi si svolgeranno tra il Teatro Petrarca, il Teatro Pietro Aretino, la Sala Camu nel palazzo di Fraternita, la Basilica di San Francesco e la Biblioteca della Città di Arezzo.

La rassegna è promossa da Comune, Biblioteca, Fondazioni Guido d’Arezzo e Arezzo Intour, col patrocinio dell’Università degli Studi di Siena e la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

Si parte venerdì 12 settembre alle 11.30 in biblioteca con un evento gratuito: Massimo Cerulo presenta ’Segreto’. Nel pomeriggio, alle 17, Maurizio Vanni e Domenico Piraina discutono con lo storico d’arte Fabio Migliorati del libro ’Museologia e percezione. Dalla contemplazione del bello all’esperienza estetica’, mentre alle 18.30 Gabriella Turnaturi esplora il tema degli inganni nel suo ’Impostori. Storie di inganni e autoinganni’. La serata si chiude alle 21 con Chiara Francini e il suo ’Le querce non fanno i limoni’ al Teatro Petrarca.

Sabato 13 settembre si parte alle 10 con Roger Abravanel al Teatro Petrarca e la presentazione del suo libro ’Le grandi ipocrisie sul clima’ scritto con Luca D’Agnese, seguito alle 11.30 da Matteo Lancini con ’Chiamami adulto. Come stare in relazione con gli adolescenti’. Nel pomeriggio, alle 17, ’John Pope-Hennessy. Sulle tracce di Piero della Francesca’ con Sandrina Bandera insieme a Fabio Migliorati, mentre Giovanni Belardelli, con lo storico Paolo Nanni, parlerà de ’Il tramonto del passato. La crisi’. La seconda giornata si conclude alle 21 con Ernesto Galli della Loggia, moderato da Emanuele Ertola, che parlerà di ’Una capitale per l’Italia. Per un racconto della Roma fascista’.

Ultimo giorno domenica 14 settembre, si parte alle 10 con Antonella Amendola e ’Tracce di Tano Festa. Il clima felice degli anni ’60’ al Teatro Pietro Aretino, mentre alle 11.30 Laura Dalla Ragione parlerà di ’Disagio e comportamenti a rischio in adolescenza’. Nel pomeriggio, alle 17, Tommaso Cerno sarà protagonista di un incontro al Teatro Petrarca, seguito da Agnese Pini alle 18.30 con la presentazione del libro ’La verità è un fuoco’.

Gran finale alle 21 nella Basilica di San Francesco con Carlo Ginzburg, che interverrà con il suo ’Indagini su Piero. Il Battesimo, il Ciclo di Arezzo, la Flagellazione di Urbino’.

I biglietti sono disponibili su discoverarezzo.ticka.it, si possono acquistare gli eventi della mattina, del pomeriggio o della sera, o il pass per tutti gli appuntamenti.