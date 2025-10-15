Scozia: 75.000 salmoni in fuga da un allevamento dopo la tempesta Amy. Perché sono un pericolo

Non galline, ma salmoni in fuga: all’inizio di ottobre la tempesta Amy ha colpito con violenza le Highlands scozzesi, distruggendo le strutture di un grande allevamento sul Loch Linnhe e liberando così circa 75.000 esemplari.

Ma al contrario di quello che si potrebbe immaginare questo insperato ritorno alla libertà rappresenta invece una pessima notizia per la biodiversità e per la sopravvivenza delle popolazioni selvatiche di salmone atlantico originario della Scozia.

Perché non è un bene per la natura

I salmoni fuggiti dall’allevamento delle Highlands non sono pesci selvatici, ma animali altamente addomesticati, frutto di decenni di selezione genetica mirata a renderli più redditizi negli allevamenti. Crescono rapidamente, maturano più tardi e si nutrono solo di mangimi industriali.

In sintesi, questi salmoni non possiedono più le capacità di sopravvivenza dei loro antenati selvatici e difficilmente possono resistere ai predatori o adattarsi all’ambiente naturale. Tuttavia, una parte di essi potrebbe ora riuscire a risalire i fiumi scozzesi e farlo proprio nel periodo in cui i salmoni selvatici stanno tornando a deporre le uova.

Il pericolo principale è allora rappresentato da quella che viene scientificamente chiamata “introgressione”, ovvero l’incrocio tra le popolazioni selvatiche e i pesci d’allevamento, con la prole che finisce così per ereditare un patrimonio genetico “ibrido” e soprattutto meno adatto alla vita in natura.

Servono più attenzioni alla luce dei cambiamenti climatici

La dimensione della fuga aumenta l’allarme da parte degli esperti: si stima che in Scozia vi siano circa 300.000 salmoni selvatici che stanno tornando dall’Atlantico a fiumi e torrenti. L’immissione di 75.000 esemplari d’allevamento equivale quindi a un quarto esatto della popolazione selvatica: anche se solo l’1% dei salmoni in fuga sopravvivesse fino alla riproduzione, centinaia di esemplari d’allevamento potrebbero andare ad alterare il patrimonio genetico della popolazione selvatica.

L’episodio del Loch Linnhe non è tra l’altro un caso isolato, ma l’ennesima conferma di una vulnerabilità strutturale dell’acquacoltura marina: le reti e i recinti, progettati per garantire flusso d’acqua e ossigeno, sono inevitabilmente esposti ai danni causati da eventi meteorologici estremi. E con l’intensificarsi delle tempeste dovuto ai cambiamenti climatici il rischio di fughe accidentali è quindi destinato ad aumentare.

Come raccomandato dagli studiosi della biodiversità fluviale e marina, servono allora più rigorose misure di sicurezza e contenimento, una regolamentazione più severa riguardo all’allevamento in acque aperte e un monitoraggio genetico continuo delle popolazioni selvatiche.