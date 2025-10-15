Mercoledì 15 Ottobre 2025

15 ott 2025
REDAZIONE MAGAZINE
Scozia: 75.000 salmoni in fuga da un allevamento dopo la tempesta Amy. Perché sono un pericolo

Ma non è una buona notizia per la natura: il rischio è infatti che questi esemplari “domestici” contaminino la specie selvatica, introducendo caratteristiche non idonee alla sopravvivenza

Un salmone risale un torrente in Scozia

Un salmone risale un torrente in Scozia

Per approfondire:

Non galline, ma salmoni in fuga: all’inizio di ottobre la tempesta Amy ha colpito con violenza le Highlands scozzesi, distruggendo le strutture di un grande allevamento sul Loch Linnhe e liberando così circa 75.000 esemplari.

Ma al contrario di quello che si potrebbe immaginare questo insperato ritorno alla libertà rappresenta invece una pessima notizia per la biodiversità e per la sopravvivenza delle popolazioni selvatiche di salmone atlantico originario della Scozia. 

Perché non è un bene per la natura

I salmoni fuggiti dall’allevamento delle Highlands non sono pesci selvatici, ma animali altamente addomesticati, frutto di decenni di selezione genetica mirata a renderli più redditizi negli allevamenti. Crescono rapidamente, maturano più tardi e si nutrono solo di mangimi industriali.

In sintesi, questi salmoni non possiedono più le capacità di sopravvivenza dei loro antenati selvatici e difficilmente possono resistere ai predatori o adattarsi all’ambiente naturale. Tuttavia, una parte di essi potrebbe ora riuscire a risalire i fiumi scozzesi e farlo proprio nel periodo in cui i salmoni selvatici stanno tornando a deporre le uova.

Il pericolo principale è allora rappresentato da quella che viene scientificamente chiamata “introgressione”, ovvero l’incrocio tra le popolazioni selvatiche e i pesci d’allevamento, con la prole che finisce così per ereditare un patrimonio genetico “ibrido” e soprattutto meno adatto alla vita in natura.

Servono più attenzioni alla luce dei cambiamenti climatici

La dimensione della fuga aumenta l’allarme da parte degli esperti: si stima che in Scozia vi siano circa 300.000 salmoni selvatici che stanno tornando dall’Atlantico a fiumi e torrenti. L’immissione di 75.000 esemplari d’allevamento equivale quindi a un quarto esatto della popolazione selvatica: anche se solo l’1% dei salmoni in fuga sopravvivesse fino alla riproduzione, centinaia di esemplari d’allevamento potrebbero andare ad alterare il patrimonio genetico della popolazione selvatica.

L’episodio del Loch Linnhe non è tra l’altro un caso isolato, ma l’ennesima conferma di una vulnerabilità strutturale dell’acquacoltura marina: le reti e i recinti, progettati per garantire flusso d’acqua e ossigeno, sono inevitabilmente esposti ai danni causati da eventi meteorologici estremi. E con l’intensificarsi delle tempeste dovuto ai cambiamenti climatici il rischio di fughe accidentali è quindi destinato ad aumentare.

Come raccomandato dagli studiosi della biodiversità fluviale e marina, servono allora più rigorose misure di sicurezza e contenimento, una regolamentazione più severa riguardo all’allevamento in acque aperte e un monitoraggio genetico continuo delle popolazioni selvatiche.

© Riproduzione riservata