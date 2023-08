Scotto, ultima divina La voce di un secolo

di Carla Maria

Casanova

Quando debuttò, a 17 anni, minuscola e rotondetta, a qualcuno venne in mente di chiamarla affettuosamente “Renatina” per distinguerla dalla imperante grande Tebaldi. Ma Renata Scotto diede presto a vedere che non le si addiceva nessun diminutivo. E fu presto “la Scotto”. Nata a Savona il 24 febbraio 1934, è mancata la notte scorsa; era rientrata nella sua città da New York, dove risiedeva, pochi giorni fa. Grandissima, tra i soprani della scorsa generazione. Oltre 60 ruoli, cantati in tutto il mondo, a partire dal debutto, avvenuto "quasi per scherzo" a Savona a 17 anni ne La Traviata. Ma tanto scherzo poi non era se osò ripresentarsi due anni dopo con lo stesso ruolo al concorso AsLiCo 1953, vincerlo, cantare l’opera a Milano (Teatro Nuovo) ed essere chiamata alla Scala dopo due mesi per la inaugurazione di stagione (La Wally di Catalani, accanto a Tebaldi, del Monaco, direzione Giulini, per una volta nei più modesti panni del ragazzetto Walter).

In campo internazionale si affermò nel 1957 a Edimburgo, nella tournée della Scala, sostituendo la Callas nell’ultima recita di Sonnambula: parte insidiosa, quella di Amina, trasparente, leggerissima, con le stratosferiche agilità della cabaletta finale. Nella lunga carriera, gestita con molta oculatezza come la vita privata, la Scotto si distinse anche in ruoli che per lei si sarebbero detti inaccessibili (vedi lady Macbeth, diretta da Muti, a Londra). "Quando debuttai, una gran tecnica non l’avevo – ricordava –. Cantavo in modo “naturale” ma poi incominciai ad avvertire dei problemi e il mio grande amico e collega Alfredo Kraus mi consigliò di cambiare insegnante e farmi sentire dalla sua maestra, la celebre Mercedes Llopart. Fu la mia salvezza".

Altra fortuna fu l’incontro con Lorenzo Anselmi, violinista della Scala, che divenne suo marito. "Studiare i ruoli con lui mi ha molto aiutata". Questo non sbagliare un colpo, conferisce a Renata Scotto una nota di estrema intelligenza e, merito soprattutto suo, ponderata saggezza. Per esempio quando, al colmo della carriera, decise: "Adesso mi fermo per qualche mese. Voglio un figlio, anzi due. Adesso sono osannata da tutti ma un giorno non canterò più, dovrò dire addio al palcoscenico e allora? Non voglio diventare una vecchia signora con rimpianti. Voglio preparami una vita piena anche domani". Detto fatto: due figli, un maschio e una femmina (ora ci sono i nipoti). A un certo punto, con i figli ancora piccoli, lei e il marito decisero di trasferirsi in America. "Non fu tutto semplice. Ma era bene così".

Guarda caso, divenne presto regina del Met. "Ho avuto la fortuna di avere un fit speciale con il maestro Levine". Certo che tutte queste fortune non capitano a caso. "Forse la cosa migliore è stata dividere nettamente carriera da vita privata", diceva. "Nella mia casa di Manhattan non c’è nemmeno il pianoforte. Sta in un altro appartamento, dove studio. Qui non vedrai nemmeno una mia foto di scena…". Si cimentò anche in altre prove (nel monologo La voix humaine), nella regìa (Madama Butterfly, all’Arena di Verona, per la quale curò anche i costumi e le scene), nell’ insegnamento del canto, per il quale era particolarmente dotata. "La cosa più difficile è spiegare a un allievo che non ha le qualità necessarie… È molto duro, ma noi dobbiamo preparare il mondo lirico di domani e non possiamo fare sbagli".