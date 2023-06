Scoprirsi fragili

di Pupo

Il giorno che ho preso coscienza delle mie fragilità sono diventato un uomo migliore. Più forte e più affidabile. Accadde molti anni fa, mentre stavo attraversando il momento più duro e difficile della mia vita. Carriera in crisi e debiti che superavano i tre milioni di euro. Mia madre mi guardò fisso e mi disse, con un cinismo e una cattiveria mai visti, che ero un fallito. Aveva ragione ma aveva anche sparato sulla Croce Rossa e io, istintivamente, non so cosa le avrei fatto. Fu in quel momento che mi resi conto di quanto fossi fragile e di quanto il destino di ognuno di noi sia legato a un filo sottile. La mia mamma adesso ha più di 90 anni e io mi occupo, con immenso amore, di lei. Chissà che fine avrei fatto se, in quell’istante fatale, non mi fossi fermato.