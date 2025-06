Scoperte a Itaca le prove di un tempio dedicato a Ulisse

La figura di Ulisse tra mito e realtà: recenti scavi archeologici a Itaca hanno portato alla luce indizi concreti dell’esistenza di un tempio dedicato a Odisseo (il nome dell’eroe in greco), rafforzando così il collegamento tra l’isola e il personaggio reso immortale dai poemi omerici.

Lo scavo nella “Scuola di Omero”

Grazie al lavoro di un’équipe dell’Università di Ioannina, sono emerse nel sito di Agios Athanasios (noto anche come la “Scuola di Omero”) testimonianze di un importante insediamento miceneo risalente al XIV-XIII secolo a.C., l’epoca tradizionalmente attribuita al mitico Odisseo, re di Itaca.

Questo insediamento sembrerebbe far parte di una rete urbana di sette-otto siti micenei che costituivano il cuore del paesaggio abitato di Itaca durante l’Età del Bronzo. Tra le scoperte più rilevanti spicca una grande cisterna sotterranea costruita con blocchi monolitici, che gli studiosi considerano una prova dell’importanza strategica del luogo, forse usato per controllare l’accesso al porto, ai terreni agricoli e alle risorse idriche della parte nord-occidentale dell’isola.

Due tegole e un busto in stile greco-romano

A rendere eccezionale il ritrovamento sono stati alcuni oggetti che sembrano collegare direttamente il sito al culto di Odisseo. In particolare, sono state rinvenute tegole con iscrizioni greche e latine: alcune sono dedicate ad Apollo e rappresentano una testimonianza di pratiche religiose, mentre due riportano chiaramente il nome di Odisseo in greco antico. Inoltre, è stato ritrovato un piccolo busto in bronzo del re di Itaca, raffigurato in stile greco-romano, molto simile alle iconografie presenti sulle monete locali risalenti al IV-III secolo a.C.

Gli archeologi ritengono che questi elementi provengano da un “Odysseion”, ovvero un tempio dedicato a Odisseo. Questa ipotesi è avvalorata anche dal ritrovamento a Magnesia, in Turchia, di un’antica iscrizione datata intorno al 207 a.C. che menziona proprio un luogo sacro eretto in onore del re di Itaca e nei pressi del quale venivano regolarmente organizzati giochi eroici chiamati “Odysseia”.

Un culto antico e duraturo

Le recenti scoperte rafforzano l’idea di un culto formalizzato e duraturo sull’isola. Già un secolo fa era emersa la prima prova di questa devozione a Ulisse in un frammento trovato nella Grotta di Ormos, ma le attuali evidenze architettoniche, epigrafiche e artistiche confermano l’esistenza di un tempio che ha avuto un ruolo centrale nella vita religiosa e civile di Itaca durante il periodo ellenistico e romano.

Secondo gli studiosi, il sito deve aver attirato nel corso dei secoli pellegrini da tutto il Mediterraneo, affermandosi come un importante centro spirituale e culturale. Nel segno di quel legame tra l’isola e il protagonista dell’Odissea cantato quasi tremila anni fa dall’altrettanto immortale Omero.