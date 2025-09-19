Scoperto in Mongolia un nuovo dinosauro dalla testa a cupola

Il mondo dei dinosauri è in continua evoluzione: non perché siano tornati in vita come immaginato dalla saga cinematografica di “Jurassic Park”, ma perché gli studiosi ritrovano di frequente qualche nuova specie.

L’ultima scoperta è avvenuta in Mongolia a opera di un team di ricercatori della North Carolina State University. Il nuovo dinosauro è stato chiamato Zavacephale rinpoche e si contraddistingue per un’originale forma del cranio a cupola.

Una scoperta importante perché...

Risalente al Cretaceo inferiore, per l’esattezza a circa 108-115 milioni di anni fa, lo Zavacephale rinpoche appartiene alla famiglia dei pachicefalosauri, un gruppo di dinosauri erbivori, caratterizzati dal fatto di essere bipedi e ancora di più dall’avere crani ispessiti con una volta pronunciata (in greco antico “Pachycephalosaurus” significa proprio “rettile con la testa spessa”).

Secondo quanto hanno riportato gli studiosi sulla rivista Nature, lo scheletro disotterrato in Mongolia appartiene a un individuo giovane, ma già con una cupola cranica ben sviluppata. Dettaglio che lo individuerebbe come un esemplare sessualmente maturo: secondo le stime, era lungo circa un metro e pesava poco meno di 6 chilogrammi.

L’importanza del ritrovamento non risiede solo nello stato di conservazione dello scheletro, che consentirà di approfondire la conoscenza dei pachicefalosauri, ma anche nel fatto che lo Zavacephale rinpoche anticipa di fatto di 14 milioni di anni la comparsa documentata della caratteristica cupola nei dinosauri della sua famiglia. Questo fossile permetterà quindi di osservare le prime fasi evolutive di una struttura unica nel mondo dei dinosauri.

A cosa serviva la testa a cupola?

Studi precedenti hanno ipotizzato che le teste a cupola di questi dinosauri avessero funzioni multiple: da un lato erano strumenti di difesa per proteggersi dai predatori, dall’altro elementi centrali per i comportamenti sociali e riproduttivi, usati per esercitare un’attrazione verso gli esemplari dell’altro sesso piuttosto che per dare luogo a una competizione tra maschi durante la stagione degli amori.

Lo Zavacephale rinpoche, con le sue caratteristiche primitive ma già ben definite, offre una finestra preziosa sulle origini e sull’evoluzione dei pachicefalosauri, con i paleontologi americani che confidano di dare presto risposta a tante delle domande che ancora riguardano questa particolare specie di dinosauri.