Scoperto in Egitto un antico manoscritto con un messaggio inquietante sull’umanità

Roma, 18 giugno 2025 – Un manoscritto risalente a circa 5mila anni fa, rinvenuto in una tomba egizia nei pressi di Saqqara, ha lasciato a bocca aperta gli studiosi per i suoi contenuti oscuri e potenzialmente profetici. Scopriamo di più.

Il documento e le antiche conoscenze sull’origine dell’umanità

Il documento, nascosto all’interno di una profonda camera funeraria e ritrovato durante una campagna di scavi archeologici, è stato descritto come una scoperta di importanza straordinaria. Secondo alcune fonti, il testo conterrebbe conoscenze sull’origine dell’umanità e ammonimenti su possibili catastrofi future. Alcuni esperti ipotizzano addirittura un legame con il leggendario Libro di Enoch, una raccolta di scritti apocrifi dall’elevata carica mistica. Il manoscritto, più antico delle principali dinastie egizie, è scritto in una combinazione di geroglifici arcaici e scrittura ieratica, rendendo la sua decifrazione particolarmente complessa. Nonostante ciò, i ricercatori ritengono che tra le righe si celi un messaggio disturbante: l’essere umano sarebbe soggetto a forze cosmiche invisibili che governano il destino attraverso cicli inevitabili.

Siamo condannati a ripetere cicli distruttivi già scritti nel cosmo?

Uno dei passaggi più inquietanti fa riferimento a un aldilà tutt’altro che pacifico per coloro che hanno vissuto senza onore. Ogni azione umana, secondo il testo, influenzerebbe direttamente il destino individuale e collettivo. La scoperta è stata accompagnata da altri reperti macabri, come teschi mummificati e resti che sembrerebbero mostrare segni di “schemi energetici” non ancora spiegati. Particolarmente impressionante, secondo quanto riportato, sarebbe il ritrovamento di una “mummia urlante”, dal volto distorto in un’espressione di terrore. Oltre al suo significato simbolico e spirituale, il manoscritto potrebbe offrire nuove chiavi di lettura sul funzionamento delle antiche società egizie e sulle strategie adottate per affrontare crisi ambientali e sociali. Colmo di simboli nascosti e racconti di calamità passate, il testo sembra lanciare un monito: se l’umanità continuerà a ignorare le lezioni del passato, potrebbe essere condannata a ripetere cicli distruttivi già scritti nel cosmo. Un avvertimento che, secondo gli studiosi, risuona con forza anche nel presente.