Scoperto un nuovo dinosauro, stretto parente del Tyrannosaurus Rex

Il più stretto antenato conosciuto del Tyrannosaurus Rex: così è stato definito un nuovo dinosauro scoperto da un team internazionale di paleontologi guidato dall’Università di Calgary, in Canada. E’ stato chiamato Khankhuuluu, che in mongolo significa “Il principe dei draghi”, e la sua identificazione racchiude una storia particolare, oltre ad avere un importante valore scientifico.

Quelle differenze sospette

I resti fossili del Khankhuuluu fuorno ritrovati negli anni Settanta nella Formazione Bayanshiree, nel sud-est della Mongolia, e all’epoca vennero attribuiti a un altro tirannosauro medio-piccolo, l’Alectrosaurus, scoperto in precedenza in Cina.

La svolta è avvenuta nel 2023, quando il professor Jared Voris, quotato paleontologo dell’Università di Calgary, ha deciso di recarsi in Mongolia per analizzare più da vicino quei reperti, notando dettagli morfologici che li distinguevano chiaramente dall’Alectrosaurus.

Fiutata la pista sulla base di quelle differenze sospette, Voris e il suo team hanno quindi iniziato lo studio, ora pubblicato sull’autorevole rivista Nature, che ha portato all’identificazione del nuovo dinosauro.

Più piccolo, ma già tirannosauro

Il Khankhuuluu visse circa 86 milioni di anni fa, pesava circa 750 kg ed era quindi molto più piccolo del T-rex , che poteva invece superare i le 8 tonnellate per più di 12 metri di lunghezza.

Nonostante le dimensioni ridotte e la mancanza di una dentatura robusta, mostrava però già alcune caratteristiche tipiche dei tirannosauri, come il cranio allungato e le zampe posteriori molto potenti, oltre a piccoli corni rudimentali. Era un “mesopredatore” (un predatore di taglia media) che faceva affidamento su velocità e agilità per catturare le sue prede.

L’antenato del T-rex emigrato in Nord America

L’identificazione di questo dinosauro getta nuova luce sull’evoluzione dei tirannosauri e può essere considerato una tappa-chiave della loro transizione da piccoli predatori a super-predatori.

In particolare, i paleontologi suppongono che il Khankhuuluu sia l’ultimo rappresentante asiatico di questa linea evolutiva e che, migrando 85 milioni di anni fa nel Nord America, sia di fatto all’origine dello sviluppo e diffusione in quel continente di tirannosauri come il T-rex che, senza la concorrenza di altri grandi predatori, hanno potuto crescere in dimensioni e dominare l’ecosistema.

L’obiettivo del gruppo di paleontologi è ora quello di cercare di risalire ancora più indietro nella genealogia dei tirannosauridi, per scoprire i primi rappresentanti della stirpe che ha portato alla comparsa del Tyrannosaurus Rex.