Sorprendente scoperta in Perù: trovata una città perduta di 3.500 anni fa. Si riscrive la storia delle prime civiltà

Roma, 7 luglio 2025 – Una scoperta destinata a riscrivere la storia delle prime civiltà dell’umanità: in Perù, gli archeologi hanno portato alla luce una città perduta risalente a circa 3.500 anni fa. Il sito, chiamato Peñico, avrebbe prosperato in un periodo contemporaneo a quello delle grandi civiltà dell’Antico Egitto e della Mesopotamia, ma si sarebbe sviluppato in totale autonomia, come centro nevralgico di scambi tra la costa sudamericana e le Ande. Scopriamo di più.

Cosa hanno scoperto gli archeologi in Perù

Secondo gli esperti, Peñico rappresentava un nodo strategico nei collegamenti tra la regione costiera e le zone montuose dell’interno, sfruttando le fitte foreste come corridoi commerciali. Il sito è stato scoperto nella provincia settentrionale di Barranca, a circa 600 metri sul livello del mare, dove sono emersi resti di edifici in pietra e fango, inclusa una struttura circolare posta su un pendio. “Questo centro urbano è stato sviluppato seguendo la tradizione culturale di Caral”, ha spiegato l’archeologa Ruth Shady, direttrice della Zona Archeologica di Caral, la civiltà più antica conosciuta nelle Americhe, fiorita circa 5 mila anni fa. Le strutture rinvenute mostrano molte affinità con i resti della civiltà Caral–Supe, confermando una continuità culturale e tecnologica nella regione. Le riprese effettuate con droni hanno rivelato nuove costruzioni parallele agli edifici già noti, evidenziando una pianificazione urbana sofisticata e l’uso strategico dell’altitudine, probabilmente per aumentare la monumentalità dell’insediamento, ridurre i rischi ambientali come alluvioni e frane, e favorire le interazioni sociali e commerciali. “Peñico si aggiunge ai siti archeologici visitabili sotto la nostra gestione: la Città Sacra di Caral, il villaggio di pescatori di Áspero e la città agricolo-marittima di Vichama. Il pubblico potrà ora conoscere anche questa città dell’integrazione”, ha dichiarato la dottoressa Shady.

Come e quando si è sviluppata questa civiltà

Secondo gli studiosi, la nascita di Peñico potrebbe essere avvenuta in seguito a cambiamenti climatici che portarono al declino della civiltà di Caral, segnando così una nuova fase evolutiva delle società andine. Peñico sarebbe inoltre stata un punto chiave nella rete di scambi, legata all’estrazione e alla circolazione dell’ematite, un minerale ferroso usato per produrre pigmenti rossi di grande valore simbolico nella cosmologia andina. Una scoperta che non solo arricchisce il patrimonio archeologico del Perù, ma apre nuove prospettive sulla complessità e l’autonomia delle antiche civiltà sudamericane, troppo a lungo rimaste nell’ombra rispetto ai più celebri imperi del ‘vecchio mondo’ come quello degli egizi.