Eccezionale scoperta in Norvegia, ritrovate in una grotta artica 46 specie dell’era glaciale

Roma, 22 ottobre 2025 – In una grotta nascosta tra le montagne del nord della Norvegia, in un luogo isolato e inospitale, per questo probabilmente rimasto inesplorato fino a pochissimi anni fa, i ricercatori hanno riportato alla luce un tesoro paleontologico senza precedenti. All’interno della grotta di Arne Qvam, vicino a Kjøpsvik, nel comune di Narvik, sono stati rinvenuti i resti di 46 specie animali risalenti a 75 mila anni fa, perfettamente conservati nei sedimenti interni. Si tratta della più antica e completa raccolta di fauna glaciale mai scoperta nell’Artico europeo. Scopriamo di più.

Un ritrovamento unico tra i ghiacci norvegesi

Lo studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) e riportato da Arkeonews, descrive un ecosistema costiero artico preistorico di straordinaria ricchezza, popolato da mammiferi, uccelli, pesci e invertebrati marini. “Un ritrovamento unico anche su scala globale”, spiega Sanne Boessenkool, biologa evolutiva dell’Università di Oslo. “Quasi tutte le tracce di vita dell’era glaciale in Scandinavia sono state cancellate dall’avanzata dei ghiacciai. Questa grotta rappresenta un’eccezione miracolosa”.

Orsi polari, volpi artiche e una balenottera azzurra dell’era glaciale

Le analisi hanno identificato 13 specie di mammiferi, 23 di uccelli e 10 di pesci, insieme a frammenti vegetali. Tra i resti spiccano ossa di orsi polari, volpi artiche, renne, foche, trichechi e balene, inclusa la balenottera azzurra. Sono emersi anche resti di pesci d’acqua fredda come merluzzi e scorfani, oltre a uccelli marini e terrestri, dai re degli edredoni ai corvi e alle pernici bianche. L’insieme delinea un ambiente di tundra costiera con mare ghiacciato stagionale, simile a quello delle odierne Svalbard. La grotta Arne Qvam fa parte del sistema carsico di Storsteinhola, scoperto casualmente negli anni Novanta durante i lavori di una cementeria. Solo tra il 2021 e il 2022, un’équipe guidata da Trond Klungseth Lødøen del Museo Universitario di Bergen ha condotto scavi sistematici, finanziati dal Consiglio della Ricerca norvegese. Le ossa provenivano da strati risalenti a una fase più mite dell’era glaciale, il periodo compreso tra 85 mila e 71 mila anni fa.

Sfatato il mito di una Norvegia coperta dai ghiacci

La posizione elevata della grotta e il suo particolare sistema di drenaggio hanno protetto i sedimenti dall’erosione dei ghiacci successivi. Secondo Boessenkool, la combinazione di specie marine e terrestri indica che l’area era “un mosaico di ecosistemi” con mari liberi dai ghiacci durante parte dell’anno, fiumi e zone erbose dove migravano le renne. La scoperta sfata un mito diffuso: la Norvegia non era completamente sommersa dal ghiaccio durante l’ultima era glaciale. “Ci furono periodi più caldi in cui la costa rimase abitabile”, conclude la ricercatrice. Una finestra preziosa sul passato che racconta un Artico sorprendentemente vitale, molto prima che i ghiacci ne ridisegnassero il volto.