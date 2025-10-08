Scoperta in Turchia la tomba perduta di Ashot il Grande: risolto l’enigma del re gorgiano

Roma, 8 ottobre 2025 – Tra le nebbie delle valli del nord-est della Turchia, al confine con la Georgia, una fortezza medievale ha restituito un segreto antico: sotto le rovine della chiesa di San Pietro e Paolo (Petrus et Paulus) nell’antico castello di Gevhernik, è stato individuato un vano funerario che gli archeologi identificano come la tomba di Ashot il Grande, sovrano georgiano del IX secolo. La notizia, confermata dal Ministero della Cultura e del Turismo turco scrive la parola ‘fine’ su un enigma che durava da secoli

Chi era Ashot il grande

Ashot I, noto anche come Ashot Kurapalates (ossia “il Grande” nel georgiano antico), svolse un ruolo cruciale nella storia medievale del Caucaso. Governò sulle regioni montane di Tao-Klarjeti, oggi in parte divise tra Turchia e Georgia, e consolidò sotto la dinastia Bagratide vari principati georgiani frammentati. Restaurò monasteri, promosse il Cristianesimo e riportò una parvenza di ordine dopo decenni di assalti e instabilità. Tanto che l’Impero bizantino gli conferì il titolo di ‘Kuropalates’, riconoscendo non solo la sua autorità militare, ma anche la sua funzione di ponte tra oriente e occidente. Le cronache medievali narrano che Ashot fu assassinato intorno al 826 d.C. e sepolto sotto la chiesa di Ardanuç (all’epoca chiamata Artanuji), un elemento che ha guidato gli scavi moderni.

Cosa hanno scoperto gli archeologi

Durante la campagna del 2025, la squadra guidata da Osman Aytekin ha concentrato gli scavi intorno all’abside (apse) della chiesa dedicata ai santi Pietro e Paolo. Scavando sotto le brecce di pietre cadute, è emersa una camera funeraria a volta lunga circa 2 metri e larga 1,8 metri, perfettamente sigillata dall’epoca medievale. Entrati nel vano, gli archeologi non hanno però rinvenuto ossa né arredi funebri: nessun resto scheletrico, nessun oggetto regale. Tuttavia, la posizione proprio sotto l’abside e la conformazione dell’architettura coincidono con le descrizioni di fonti storiche georgiane. A detta di Aytekin, questa convergenza tra dati materiali e cronache antiche rende l’identificazione scientificamente plausibile. Tra i reperti ritrovati anche monete bizantine databili al XI secolo, frammenti ceramici e proiettili in pietra e metallo.

Un ‘ponte’ tra Georgia e Turchia

Il geologo Turgay Beyaz, membro del team di ricerca, ha messo in luce anche l’abilità costruttiva del forte: alcune pietre del muro sono elementi monolitici da decine di tonnellate, tutti ricavati da cave locali e assemblati con precisione.Da secoli, gli storici georgiani avevano segnalato l’assenza della tomba di Ashot come una delle due grandi lacune della storia reale georgiana (l’altra era la sepoltura della regina Tamara). Con la scoperta di Ardanuç, uno di questi misteri potrebbe considerarsi finalmente risolto.