Eccezionale scoperta in Egitto: trovato un porto sommerso che può portare alla tomba di Cleopatra

Roma, 23 settembre 2025 – Dal fondo del mare arriva un grande indizio per arrivare alla tomba di Cleopatra? Un antico porto sommerso è stato individuato nei pressi del complesso templare di Taposiris Magna, a ovest di Alessandria d’Egitto. La scoperta, avvenuta ad opera di una missione archeologica internazionale, potrebbe rivelarsi cruciale nella ricerca del leggendario luogo in cui sarebbe sepolta la regina.

La scoperta a 12 metri di profondità

Citata anche da Plutarco, Taposiris Magna (il cui nome significa “grande tomba di Osiride”) fu edificata tra il 280 e il 270 a.C. da Tolomeo II Filadelfo, sulle sponde del lago Mareotide. Il tempio e la città circostante rappresentavano un nodo strategico: qui giungevano merci trasportate via terra o attraverso le acque interne, per poi essere inviate verso Alessandria, cuore commerciale e politico della dinastia tolemaica.

L’identificazione della struttura portuale è stata resa possibile da una spedizione subacquea guidata dall’archeologa Kathleen Martínez e alla quale hanno collaborato Bob Ballard, famoso per aver individuato il relitto del Titanic, e un gruppo di specialisti in archeologia sottomarina. A una profondità di 12 metri il team ha individuato file di costruzioni alte oltre 6 metri, pavimenti in pietra levigata, blocchi cementati, colonne, oltre a numerose ancore e anfore.

Se l’ipotesi dell’archeologa è corretta...

Secondo le fonti storiche, Taposiris Magna fu in gran parte sommersa nel 365 d.C., quando uno tsunami scatenato dal terremoto di Creta devastò le coste egiziane. Il ritrovamento del suo porto rafforza un’ipotesi della stessa Martínez: il corpo di Cleopatra, morta nell’anno 30 a.C., sarebbe stata trasportato via mare proprio a Taposiris Magna per essere tumulato nel tempio cittadino dopo esservi stata condotto in segreto attraverso un tunnel sotterraneo, già individuato nel 2022 dalla stessa archeologa.

Il prossimo passo sarà quindi quello di iniziare nuovi scavi in una zona circoscritta alla ricerca della tomba di Cleopatra, che Kathleen Martínez ritiene celata sotto gli strati di detriti e sabbia che nel IV secolo d.C. ricoprirono il sito in conseguenza al disastro naturale. “Non ho intenzione di fermarmi. Per me è solo questione di tempo”, è stata la fiduciosa dichiarazione della studiosa dopo la scoperta dell’antico porto.

Cleopatra, l’ultima regina d’Egitto

Cleopatra VII, detta Filopatore, nacque nel 69 a.C. e fu l’ultima sovrana della dinastia tolemaica. Donna colta e poliglotta, fu capace di unire intelligenza politica e abilità diplomatica, governando in un’epoca resa difficile dalle mire espansionistiche di Roma.

Passata alla storia anche per la sua relazione con Giulio Cesare (da cui ebbe un figlio di nome Cesarione) e in seguito per la passione amorosa con Marco Antonio, Cleopatra utilizzò fascino e carisma come armi per tessere alleanze e difendere l’indipendenza del suo regno, mantenendo così il potere. Almeno fino al 31 a.C., quando la flotta di Ottaviano sconfisse quella di Antonio e Cleopatra nella battaglia di Azio, chiudendo la guerra civile di Roma.

Con Alessandria ormai sotto assedio e con la consapevolezza che fosse ormai tutto perduto, nel 30 a.C. Cleopatra decise di porre fine ai suoi giorni probabilmente con un veleno (ma non ci sono fonti certe sul luogo e le modalità del suicidio). Avvolto nel mistero, e immediatamente seguito dall’uccisione del figlio Cesarione per ordine di Ottaviano, quel gesto estremo segnò di fatto la fine del regno tolemaico e l’inizio del dominio romano in Egitto.