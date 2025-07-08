Scoperta 3I/ATLAS, la terza cometa interstellare mai osservata

Un ‘misterioso viaggiatore cosmico’ ha fatto il suo ingresso nel nostro Sistema Solare, e gli scienziati sono entusiasti. Nei giorni scorsi, il telescopio Atlas alle Hawaii ha individuato un oggetto spaziale insolito, inizialmente chiamato A11pl3Z poi ribattezzato ufficialmente: 3I/ATLAS con un chiaro riferimento al fatto che si tratta del terzo oggetto interstellare mai scoperto. Ma cosa sappiamo di lui?

L’origine della cometa 3I/ATLAS

Gli indizi sulla sua origine sono forti e chiari. Innanzitutto, la sua velocità è impressionante: circa 245.000 km/h, ben oltre il necessario per sfuggire alla gravità del Sole. Un oggetto nato nel nostro Sistema Solare difficilmente si muoverebbe così rapidamente. Inoltre, 3I/ATLAS segue un’orbita estremamente allungata: la sua “eccentricità” è pari a 6,3, il valore più alto mai registrato per un corpo celeste osservato qui. Questo significa che non è legato al Sole, ma è solo di passaggio. Il primo oggetto interstellare mai scoperto fu ‘Oumuamua’, avvistato nel 2017. Due anni dopo fu la volta della cometa 2I/Borisov. Entrambi sono arrivati da fuori del nostro Sistema Solare, ma ci sono volute settimane o mesi per confermarlo. Con 3I/ATLAS, invece, sono bastati pochi giorni. Da dove viene? È ancora un mistero, ma una delle ipotesi più affascinanti è che possa provenire da Alpha Centauri, il sistema stellare più vicino a noi, distante “solo” 4,4 anni luce. Secondo recenti studi, Alpha Centauri potrebbe aver espulso milioni di oggetti come questo nel tempo, alcuni dei quali potrebbero già trovarsi ai margini del nostro Sistema Solare.

Perché la sua scoperta è importante

Ogni oggetto interstellare è come una cartolina dalla galassia. Studiarli ci aiuta a capire meglio cosa accade in altri sistemi stellari, come viaggiano questi oggetti nello spazio e che materiali trasportano. Per ora, 3I/ATLAS è classificato come cometa, ma potrebbe anche essere un asteroide di circa 20 km di diametro: non mostra infatti la classica “coda” luminosa delle comete. Serviranno ulteriori osservazioni per chiarirlo. Attualmente, l’oggetto si trova appena dentro l’orbita di Giove e si avvicinerà al Sole (fino a un punto leggermente più vicino di Marte) il 29 ottobre. Il passaggio più vicino alla Terra avverrà a dicembre, ma non rappresenta alcun pericolo per il nostro pianeta. Insomma, questa nuova comete è una finestra aperta sul cosmo, un ospite silenzioso che, ancora una volta, ci ricorda quanto è vasto e misterioso l’universo che ci circonda.