Scoiattolo “terribile” manda due donne al Pronto soccorso

San Francisco, 25 settembre 2025 – Meno feroce di una tigre, ma più infuriato di Cip e Ciop nei loro duelli con Paperino: uno scoiattolo californiano si è guadagnato le prime pagine non solo dei giornali locali per aver mandato due donne al pronto soccorso.

Il luogo del “delitto”

Le inusuali aggressioni sono avvenute nella Bay Area di San Francisco. La prima vittima ha raccontato a KGO-TV, una rete affiliata alla ABC, di essere stata attaccata mentre camminava tranquillamente nella località di Lucas Valley-Marinwood, nella contea di Marin, una trentina di chilometri a nord di San Francisco. Stando a quanto dichiarato dalla signora, l’animaletto sarebbe sbucato dal nulla e le è saltato su una gamba, graffiandola e soprattutto mordendola.

Il secondo “agguato” è avvenuto sempre nella stessa zona e sempre ai danni di una donna: questa volta lo scoiattolo s’è però lanciato sul viso della sfortunata passante, causando anche in questo caso ferite che hanno richiesto un intervento medico.

Nessun rischio di rabbia, ma...

Secondo Marin Humane, un’associazione animalista che opera sul territorio, il comportamento aggressivo dello scoiattolo sarebbe dovuto alla fame e al fatto che in passato qualche altro essere umano gli ha dato da mangiare. Con lo stomaco vuoto, avrebbe insomma cercato cibo irritandosi perché non gli veniva dato.

Anche se gli scoiattoli sono immuni dalla rabbia e non possono trasmettere altre pericolose malattie, gli abitanti di Lucas Valley hanno preso molto seriamente la vicenda e nel quartiere in questione sono stati affissi numerosi cartelli che invitano a stare attenti alle possibili aggressioni da parte del “pericoloso animale”.

Se ci fossero nuove aggressioni, gli stessi volontari di Marin Humane hanno detto di essere pronti a collaborare con la polizia veterinaria per “individuare lo scoiattolo e rimuoverlo”. Meglio quindi che si trovi da solo qualche noce per placare tanto la pancia quanto i nervi.