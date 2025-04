Scienza e tecnologia. Al Museo fanno rima con divertimento

Essenziale, prenotare per tempo le attività ludiche e didattiche del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano (il più grande in Italia). Sempre amate: fanno vivere la scienza da protagonisti. In occasione delle vacanze pasquali e dei ponti di primavera, da giovedì 17 a domenica 27 aprile e da giovedì 1° a domenica 4 maggio, condizioni favorevoli ed esclusive attrazioni le rendono davvero imperdibili, per famiglie e appassionati: dalle 9.30 alle 18.30 il Museo sarà aperto con orario festivo, e tutte le attività dei laboratori incluse nel biglietto d’ingresso al Museo (più precisamente, per partecipare, è necessario prenotare al momento dell’acquisto del biglietto al costo di 1 euro di prevendita https://museoscienza.vivaticket.com/must/landingmuseo.html).

A Pasqua, non mancano le sorprese. Le bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni potranno sperimentare nell’Atelier di Playlab (dove ci si muove togliendosi le scarpe) il nuovo percorso Paesaggi luminosi: in che cosa si trasformano un cucchiaio o un imbuto se nel buio giochiamo ad illuminarli con una torcia? Che ombra fa il tuo bicchiere pieno d’acqua? Nell’iLab Alimentazione si potrà trasformare dolci ingredienti e sperimentare la ricetta perfetta per il gelato.

Nell’iLab Leonardo scoprire come funzionano le macchine per il volo e da cantiere del genio toscano.

Nell’iLab Genetica estrarre un frammento di Dna. In Tinkering Zone si potrà invece costruire acrobatiche piste per biglie. In Base Marte, il pubblico dai 10 ai 14 anni potrà partire in missione spaziale e cimentarsi con un divertente gioco di ruolo, mentre nella Virtual Zone potrà esplorare ambienti digitali immersivi.

Il 27 aprile, il Museo organizza visite guidate alle Collezioni di Studio, normalmente non esposte al pubblico. Per far scoprire uno dei depositi del Museo, in un percorso tra gli oggetti più iconici della storia della tecnica: lungo il percorso, la Tenda Rossa, decisiva per la spedizione artica del Dirigibile Italia del 1928, si potrà ammirare dopo il suo restauro.

Anna Mangiarotti