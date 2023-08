Scienza e potere, l’ambigua lezione di “Oppie“

di Lorenzo Guadagnucci

Il filosofo tedesco Günther Anders in un suo importante libro – Der Mann auf der Brücke, uscito nel 1959, tradotto in italiano col titolo Diario di Hiroshima e Nagasaki (Ghibli) – raccontò di un incontro a Hiroshima con alcuni superstiti dell’esplosione nucleare e spiegò che si stabilì, fra gli scampati e i delegati venuti dall’estero per un convegno sulla bomba, una perfetta identità di contegno, un’imprevista comunione di corpi e menti: "Mi chiederete in che cosa consistesse questo sentimento identico in tutti. La risposta (formulata sovente in colloqui successivi, e da bocche sempre diverse) è che ci vergognavamo reciprocamente: e che ci vergognavamo di essere uomini".

Esce oggi nelle sale italiane l’atteso film di Christopher Nolan dedicato al “padre della bomba atomica“, Robert Oppenheimer, l’uomo che rese possibile quel miracolo tecnico-scientifico che fu il Progetto Manhattan, e tornano d’attualità questioni chiave anche per il nostro tempo: l’avvio dell’era atomica, nella quale siamo tuttora pericolosamente immersi; la relazione fra scienza e potere; il ruolo della tecnica in sistemi sociali e politici che rischiano d’essere sopraffatti dalla velocità del cambiamento.

La storia di Oppenheimer, in questo senso, più che i dilemmi della coscienza di fronte a usi distruttivi di determinate scoperte, evoca l’ambiguo statuto della scienza e dei ricercatori, da un lato marcato dal massimo di libertà e creatività (Oppenheimer fu definito “American Prometheus“), dall’altro assai incerto sotto il profilo della responsabilità.

Gli scienziati del Progetto Manhattan furono coscienti, nelle settimane precedenti l’agosto 1945, quando il presidente Truman diede il via libera al lancio delle atomiche sul Giappone, d’essere all’inizio di una nuova fase storica per l’intera umanità. E vi fu chi mise in guardia l’amministrazione statunitense sulla probabile proliferazione nucleare che sarebbe seguita all’uso della bomba, poiché l’Urss nel dopoguerra si sarebbe impegnata per tenere testa agli Usa, e si cercarono vie alternative all’uso militare del nucleare.

Alcuni scienziati, in testa il fisico di origine ungherese Leó Szilárd, tentarono di convincere il presidente a limitarsi a una dimostrazione della potenza della bomba, in modo da convincere il Giappone a una resa immediata, e proposero anche di informare l’Urss della potenza distruttiva dell’atomica e di pensare a una collaborazione internazionale fra scienziati al fine di limitare, nel futuro, la costruzione di altri ordigni. Non furono ascoltati, nemmeno dai propri colleghi.

Lo stesso Oppenheimer, pur preoccupato per i prevedibili rischi del dopoguerra, ignorò le proposte di Szilárd, arrivando a considerarlo uno scocciatore.

Kai Bird e Martin J. Sherwin, nella loro monumentale biografia Oppenheimer, appena ripubblicata da Garzanti e usata da Nolan come base informativa per il suo film, riportano che “Oppie“, ricordando una riunione ristretta del giugno ’45 sul Rapporto Franck (la proposta di un uso solo dimostrativo dell’atomica), scrisse così: "Esposi le mie ansietà e le mie motivazioni (...) contro il lancio della bomba (...) ma poi non le appoggiai".

La vicenda di Oppenheimer può essere letta come una lezione sui rischi che corre la scienza nel confronto col potere; insegna che non esiste una scienza davvero neutrale e che ogni nuovo strumento, ogni scoperta, anche gli ordigni più terribili, saranno alla fine sottratti al controllo dei ricercatori per finire nella sfera d’influenza del potere politico, quale che esso sia. Oppenheimer, pur con le sue ambiguità, sedò sul nascere i moti di coscienza dei suoi colleghi scienziati, eppure si ritrovò presto ai margini del sistema scientifico e militare del suo paese, fuori dalla commissione istituita per sovrintendere lo sviluppo della ricerca sul nucleare, infine colpito ingiustamente dai fulmini del maccartismo. Quasi una nemesi storica.

La vita di Oppenheimer può essere allora analizzata come un imprevedibile corso di storia dell’etica nella scienza, piena com’è di errori e passi falsi, di buone intenzioni e troppe ambiguità, di enormi potenzialità ma anche di eccessiva soggezione al potere, il quale rischia a sua volta di divenire strapotere. Il filosofo Anders, di fronte all’enormità di quanto accaduto, arrivò a provare la vergogna di essere umano, e tuttavia continuò a credere nella possibilità di restare, o meglio tornare a essere, umani, con una nuova coscienza e diverse, più consapevoli prospettive.

Risiedono forse qui l’attualità del Progetto Manhattan e il rinnovato interesse per la complessa figura del “padre della bomba atomnica“.