Una sciataper rilassarsi ed evadere almeno per un giorno dalla routine quotidiana: conpiù importanti è possibile ritagliarsi una fuga nella neve che duri anche solo poche ore. EccoA soli 69 chilometri dal capoluogo milanese ci sono le piste del, in provincia di Lecco. Le piste sono raggiungibili in poco più di un’ora da Milano e offrono una valida alternativa per sciatori principianti ed esperti. Molto vicine alla città sono anche le piste, sempre in provincia di Lecco che distano solo 72 km, e quelle del complesso sciistico di, in provincia di Verbania, a meno di 100 chilometri da Milano.Per chi invece vuolele piste più vicine si trovano sul Monte Livata, a circa 85 km dalla capitale. Non tutte sono sempre percorribili, ma è possibile anche usufruire degli itinerari per lo sci di fondo. Un po’ più lontano ma sempre nel Lazio ci sono lee il complesso di, in provincia di Rieti.Per chi, a 130 km e raggiungibile da Roma in circa 1 ora e 45 minuti ci sono le piste die dintorni, sempre più frequentate.Gli appassionati di sci che abitano a Torino possono trovare molto comode le piste da sci di, in assoluto il posto più vicino al capoluogo piemontese. Anche l’, a circa 60 km da Torino, con 11 km di piste, 1 snowpark e itinerari per lo sci fuoripista e quello di fondo è una valida alternativa a pochi passi dalla città. Con la A32 si raggiunge facilmente anche, centro sciistico tra i più importanti del Piemonte, con oltre 100 km di piste.Le località sciistichesono invece il Corno alle Scale, a 85 km dal capoluogo emiliano e il, a 95 km. Entrambi i luoghi offrono una buona scelta a tutti gli appassionati della neve, con piste adatte a diversi livelli di difficoltà.Glidella domenica possono raggiungere il complesso, a circa 90 km dal capoluogo toscano e Campigna Santa Sofia, ad un’ora e 45 minuti di automobile da Firenze.