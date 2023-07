Schubert e Brahms a San Galgano grazie alla Chigiana

di Riccardo Bruni

Un concerto magico, con le sinfonie di Schubert e Brahms nella straordinaria cornice dell’Abbazia di San Galgano a Chiusdino, vicino Siena. Un evento davvero speciale, quello proposto dal Chigiana International Festival & Summer Academy 2023, che mercoledì 9 agosto porta la grande musica sinfonica nell’iconica abbazia a cielo aperto, che risale al 1218, con un concerto dell’Orchestra Senzaspine diretta da Luciano Acocella (sopra nella foto di Roberto Testi), docente dell’Accademia Chigiana dal 2016.

"Un binomio significativo – spiegano dalla Chigiana – quello tra Acocella e l’Orchestra Senzaspine, che è stata fondata dai due giovani direttori d’orchestra Matteo Parmeggiani e Tommaso Ussardi, specializzatisi proprio ai corsi di direzione d’orchestra tenuti da Daniele Gatti e dallo stesso Acocella alla Chigiana". Nata nel 2013 l’Orchestra Senzaspine, di base a Bologna, conta oggi 450 musicisti under 35. "La sua missione è duplice – spiegano dall’istituzione musicale senese – da un lato riconsegnare la musica classica all’amore del grande pubblico, dall’altro offrire ai giovani orchestrali concrete opportunità professionali".

A oggi ha all’attivo oltre 400 eventi musicali e una lunga lista di collaborazioni con solisti di fama internazionale, tra cui Enrico Dindo, Alessandro Fossi, Domenico Nordio, Anna Tifu, Dejan Bogdanovich, Sofya Gulyak, Erica Piccotti e Laura Marzadori, primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Il programma della serata prevede l’esecuzione della Sinfonia n. 3 in re maggiore di Franz Schubert e della Sinfonia n. 3 in fa maggiore di Johannes Brahms.

Oltre alle suggestioni musicali, che prenderanno vita in un contesto in cui, proprio per la sua natura, la risposta acustica è decisamente unica, anche la magia dell’impatto visivo dell’abbazia contribuirà siciuramente a creare un’atmosfera davvero unica.