Schiuma party per Bezos e Lauren Sanchéz, festa sfrenata sullo yacht da 130 metri. E a Venezia arrivano i primi invitati

Venezia, 24 giugno 2025 – Tutto è (quasi) pronto per il matrimonio a Venezia tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez, accompagnate dalle proteste dei residenti e dei comitati per la tutela della città. I futuri sposi, in attesa del sì in Laguna, sono stati paparazzati a uno schiuma party a bordo del maxi veliero Koru, durante i festeggiamenti per i 19 anni del figlio di lei. Intanto, mentre si rincorrono indiscrezioni sui nomi dei super ospiti, Bezos e Sánchez hanno dato il via alle celebrazioni a bordo del loro superyacht da oltre 500 milioni di dollari, al largo dell’isola di Cherso, in Croazia. Proprio sul lussuosissimo Koru, lo stesso sul quale era stata fatta la proposta di matrimonio, si è svolto il primo evento informale, alla presenza di amici e familiari.

Lo yacht di Jeff Bezos e, nel riquadro, il magnate con la futura moglie Lauren Sanchéz

Gli invitati: una guest list da capogiro

Il matrimonio dell’anno, nei dettagli, resta ancora top secret. Il clou dei festeggiamenti è previsto tra giovedì 26 e sabato 28 giugno, ma già da oggi 24 giugno sono attesi in Laguna i primi arrivi. Più di 90 jet privati atterreranno tra gli aeroporti di Venezia, Treviso e Verona.

Kim Kardashian e il suo entourage dovrebbero essere tra le prime star ad arrivare sul Canal Grande. Più di 200 ospiti parteciperanno all’evento, tra celebrità internazionali, volti noti della politica e magnati dell’hi-tech. Le strutture più esclusive di Venezia sono state interamente prenotate per l’occasione. Anche se la lista ufficiale degli invitati resta riservata, qualche indizio arriva dall’addio al nubilato celebrato a Parigi il mese scorso, a cui hanno preso parte Kim Kardashian, appunto, Kris Jenner, Katy Perry ed Eva Longoria. Secondo l’Associated Press, tra i nomi figurano Oprah Winfrey, Mick Jagger, Ivanka Trump, Leonardo DiCaprio (in compagnia della modella Vittoria Ceretti), Shakira, Robert Pattinson, Karlie Kloss, Elton John, Diane von Fürstenberg, Barbra Streisand, Orlando Bloom, la regina Rania di Giordania, Eric Schmidt, Bill Gates, Mark Zuckerberg. La presenza di Elon Musk non è ancora confermata.

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha ipotizzato che alla cerimonia possa partecipare anche il Presidente degli Stati Uniti, in Europa per il vertice NATO: “Potrebbe arrivare anche Donald Trump”. Infine, Matteo Bocelli dovrebbe essere uno degli ospiti canori della serata del 27 giugno al Teatro Verde dell’isola di San Giorgio, mentre Lady Gaga il 28.

Lo scambio delle fedi

Il giorno esatto del sì non è stato comunicato, e la coppia sembra voler mantenere il riserbo fino all’ultimo. Una fonte vicina al Comune di Venezia, riferisce la CNN, ha spiegato che gli organizzatori hanno prenotato diverse location per più giorni, con l’intenzione di scegliere orari e luoghi in base alle condizioni meteo e a eventuali proteste.

Per il ricevimento finale del 28 giugno, il concerto di Lady Gaga avrebbe subito un cambio dell’ultima ora: non si terrà più alla Scuola Grande della Misericordia, nel cuore di Cannaregio, ma all’Arsenale, per ragioni di sicurezza e privacy. Gli ospiti si muoveranno tra hotel lussuosi, palazzi storici come Pisani Moretta, luoghi d’arte come Madonna dell’Orto, e non è escluso che qualcuno approfitti del soggiorno per visitare anche la Biennale di Architettura. Anche il Koru, il super yacht a vela da 130 metri e tra i più grandi al mondo di Bezos per ora ancora in acque croate, per motivi di sicurezza, pare che non verrà più utilizzato durante le celebrazioni veneziane.